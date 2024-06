Qué pidió Jeff Bezos a sus empleados y se transformó en el secreto del éxito de Amazon

¿Cuál fue el pedido de Jeff Bezos a sus empleados para el éxito de Amazon?

En una entrevista que brindó en 1999, cuando Amazon empezaba a ser una empresa líder en comercio electrónico gracias a los libros, Jeff Bezos reveló el pedido especial que le hizo a todos sus empleados.

“Les pedí a todos que despertaran aterrorizados cada mañana, con las sábanas empapadas de sudor”, contó Jeff Bezos. El objetivo no era tener un grupo de empleados temerosos en las oficinas de Silicon Valley, sino asegurarse de que nadie se durmiera en los laureles y que se mantuvieran siempre enfocados en el cliente.

Amazon.jpg

Según explicó el magnate, ese miedo debía estar bien dirigido hacia los clientes, no hacia los competidores. “Los competidores son temporales, nuestros clientes son los que nos envían dinero”, agregó el dueño de Amazon.

Mal no le fue. Desde su salida a la bolsa en 1997, cuando una acción valía 18 dólares, Amazon no paró de crecer y hoy sus acciones treparon a más de 185 dólares, lo que hizo que Jeff Bezos amase una fortuna superior a los 200 mil millones de dólares.

Este crecimiento fue el resultado de su cultura de trabajo intensa y un liderazgo que, basado en su pedido inicial, pone la satisfacción del cliente por encima de todo. Es por eso que Jeff Bezos dice orgulloso que los empleados de Amazon son “el grupo de personas más trabajador, talentoso, apasionado y centrado en el cliente”.

Jeff Bezos: un jefe exigente que suma elogios y algunas críticas

El pedido de Jeff Bezos a sus empleados evidencia su obsesión con el cliente, puesto que el magnate está convencido de que la lealtad dura “hasta el segundo en que alguien más les ofrezca un mejor servicio”. Andy Jassy, el CEO de Amazon, remarcó más de una vez las altas exigencias de Bezos con sus empleados y calificó sus estándares como los más altos que haya visto.

Jeff Bezos CEO y fundador de Amazon.jpg

Producto de ese mantra a favor de los clientes, Amazon logró expandirse para vender casi de todo, y su éxito rotundo se debe en gran medida a la cultura de trabajo instaurada por Jeff Bezos. La valoración de Amazon como empresa y la riqueza de su creador recuerdan el impacto de esta filosofía de trabajo riguroso y centrado en el cliente.

Pero a pesar de los logros impresionantes, esa filosofía de trabajo intensa generó polémicas y críticas a lo largo del tiempo. Mientras que algunos elogian la ética de trabajo y la orientación al cliente, otros destacan los aspectos negativos, como la falta de equilibrio entre la vida laboral y personal.

Las tres preguntas clave de Jeff Bezos para tomar empleados

Hace años que Jeff Bezos figura muy arriba en las listas de los empresarios más importantes del mundo realizadas por medios como Forbes, The New York Times o la revista Fortune. Y puede ser que uno de sus secretos del éxito sea la manera en la que contrata a su personal.

El propio Jeff Bezos siempre estuvo involucrado en las entrevistas a los futuros trabajadores de Amazon, pero, por el crecimiento de la marca, empezó a tener menos injerencia. Por eso estipuló tres preguntas clave con respecto a la contratación de personal, las mismas inquietudes que hoy se siguen planteando en la compañía en los procesos de contratación.

1-¿Admirarás a esta persona?

"Si piensas en las personas que has admirado en tu vida, probablemente sean personas de las que has podido aprender o de las que has podido tomar un ejemplo", escribió el empresario con respecto a la clase de personas con quienes quiere trabajar. "Siempre me he esforzado por trabajar solo con personas que admiro, y animo a la gente de aquí a ser igual de exigente", aseguró.

amazon-estados-unidos-.jpg AP

2-¿Esta persona aumentará la efectividad?

Jeff Bezos está convencido de la necesidad que tienen las empresas de contratar empleados con ansias de crecer personal y profesionalmente, apoyando la evolución de la compañía. "Le pido a la gente que visualice la empresa dentro de 5 años. En ese momento, cada uno debería mirar a nuestro alrededor y decir: '¡Los estándares son tan altos ahora!, ¡me alegro de haber entrado cuando lo hice!'", explicó sobre lo que quiere que suceda con un candidato.

3-¿En qué dimensión podría esta persona ser una 'superestrella'?

Para el magnate, las habilidades, intereses y perspectivas únicos enriquecen el entorno laboral, incluso si no están relacionadas con el trabajo. Jeff Bezos dice que los empleados 'superestrella' son necesarios en una empresa, a pesar de ser “un poco molestos”, ya que fomentan el pensamiento innovador en el grupo al que pertenecen. Por esta razón, al presentarse a una entrevista de trabajo es bueno que resalten esos 'hobbies' y actividades extracurriculares que tienen para diferenciarse de los demás.