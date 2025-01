Rehenes liberados por Hamás: exigen la aparición de la familia argentina Bibas

Los hermanos Bibas figuran junto a diez mujeres, once ancianos y otros once hombres menores de 50 años en la lista entregada por Hamas a Israel con los nombres de los 34 rehenes que liberaría en una primera fase de un acuerdo de alto el fuego, filtrada a algunos medios.

image.png

”Esa es la lista entregada por Hamas”, confirmaron a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, aunque no está claro si todos están vivos. Hamas no ha confirmado oficialmente la veracidad de la lista; y el gobierno de Benjamín Netanyahu negó haber recibido ninguna lista; pero el grupo islamista filtró el documento completo al diario saudí Al Sharq, en el que figuran los 34 nombres y su edad.

Temen que Hamas entregue cuerpos de rehenes

“El temor es que Hamas utilice el posible acuerdo para entregar fundamentalmente cuerpos de rehenes muertos. Israel quiere evitar eso y priorizar cautivos vivos en la primera fase”, indicaron a EFE las mismas fuentes.

Según el medio saudí, Hamas necesitará una semana para confirmar en qué estado están estos rehenes y dónde, ya que algunos están en manos de otros grupos armados dentro de la Franja, como la Yihad Islámica.”La lista de secuestrados publicada en los medios de comunicación no fue transferida a Israel por Hamas, sino que fue transferida originalmente desde Israel a intermediarios ya en julio de 2024″, señaló este lunes la Oficina del Primer Ministro, que matizó que sigue esperando confirmación de Hamas sobre la situación de los rehenes.

Los testimonios de las familias de los rehenes

Por su parte, las familias de los rehenes afirmaron en un comunicado conjunto estar “profundamente conmocionadas y angustiadas por la lista publicada esta mañana”. ”Ha llegado el momento de alcanzar un acuerdo integral que permita el regreso de todos los rehenes: más de la mitad siguen con vida y necesitan rehabilitación, mientras que los asesinados deben ser devueltos para su entierro. No tenemos más tiempo que perder. ¡Debe sellarse ya un acuerdo de alto el fuego para los rehenes!”, instaron.

En la lista figura la familia israelí-argentina Bibas integrada por Shiri Silberman Bibas, su marido Yarden Bibas, y sus hijos, Ariel y Kfir Bibas, que cumplieron 5 y 2 años en cautiverio.

image.png

En noviembre de 2023, la Yihad Islámica aseguró que Shiri y los dos niños habían muerto en un ataque israelí, pero el Ejército nunca pudo confirmar esa información, aunque fueron los únicos menores que no fueron liberados durante la tregua que se alcanzó ese mes, lo que despertó dudas.

“En mi cabeza ya decidí que ellos no están vivos”, dijo el año pasado Dana Siton, hermana de Shiri Bibas y tía de Kfir y Ariel, en un dramático testimonio en julio. “Nuestro mundo colapsó”

El comunicado de la familia Bibas

La familia Bibas publicó un comunicado este sábado, luego de que sus seres queridos no fueran incluidos en la lista de rehenes liberados. “Ayer a las 16 horas, cuando se publicó la lista de quienes serían liberados, nuestro mundo colapsó. Aunque estábamos preparados para esta posibilidad, habíamos esperado ver a Shiri y a los niños en la lista que, se suponía, era para mujeres civiles”.

En la declaración, publicada en The Times of Israel, los familiares de Ariel y Kfir apuntaron contra el Estado: “¿Acaso la grave preocupación por sus vidas anula el hecho de que el Estado está obligado en este acuerdo a darnos certeza? ¿Acaso la grave preocupación por la vida de Shiri significa que no hay que mostrar más su foto como civil secuestrada en Gaza, cuyo destino permanece desconocido? La respuesta es no”.

También expresaron su descontento con los medios televisivos: “Nuestro dolor, nuestra lucha y, lo más importante, el debate crucial sobre la complejidad y la tragedia de que no estuvieran en la lista desaparecieron de las bocas de los presentadores en los estudios”.

“Shiri, Yarden, Ariel y Kfir, continuaremos esperando y exigiendo su regreso. No ha terminado hasta que termine”, concluye el descargo.