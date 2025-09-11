Río de Janeiro: se trepó a las manos del Cristo Redentor y saltó en paracaídas

El hombre subió al tradicional monumento carioca junto a un compañero. La Policía aclaró que se trata de una actividad ilegal.

Dos hombres treparon sin permiso al Cristo Redentor de Río de Janeiro y uno de ellos realizó un salto en paracaídas desde una de las manos del monumento hacia la Laguna Rodrigo de Freitas, en la zona sur de esa ciudad de Brasil.

El hecho fue registrado este miércoles a través de un video de un guía turístico que no tardó en viralizarse, al tiempo que derivó en una investigación policial porque, según indicaron las autoridades, representa un delito contra el patrimonio histórico y cultural .

El salto, de acuerdo con especialistas consultados por medios locales, se enmarca en la modalidad conocida como salto base , que consiste en lanzarse desde un punto fijo, generalmente desde alturas reducidas en comparación con el paracaidismo tradicional. Esto no hace más que elevar el riesgo de la prueba.

Un guía turístico que se encontraba en el lugar con un dron, grabó la secuencia con gracias a ese artefacto y relató lo que vio al medio brasileño G1. “Llevaba a mis clientes a visitar el Cristo Redentor cuando nos sorprendimos. Uno de los guardias de seguridad nos informó que había alguien en el brazo del monumento. En ese momento, tomé mi dron para intentar capturar las imágenes”, explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1965963471742447630&partner=&hide_thread=false | Hombre invade Cristo Redentor y salta de la mano del monumento; el acto, considerado delito contra el patrimonio cultural, es investigado por la Policía Civil.

pic.twitter.com/vcAePBaDNr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 11, 2025

“Todos creímos que era una grabación oficial, quizás algún tipo de propaganda. Pero cuando notamos el movimiento inusual en la entrada, lo supimos. Era un intruso que había entrado sin autorización”, explicó David Moreira Figueiredo, el dueño del artefacto.

En sus redes sociales, el guía amplió: "¡Un salto atrevido directo de los brazos de Cristo Redentor! Entre coraje y peligro, la línea es muy delgada. Ahora dime: ¿tendrías el coraje de arriesgar tu vida solo por unos segundos de video?".

Una rápida respuesta de la Policía para iniciar una investigación

Minutos después del salto, agentes de la Policía Militar acudieron al lugar con el objetivo de identificar a los responsables. “Cuando llegué para la visita, la policía se acercaba para intentar atraparlo”, contó el guía turístico.

El caso quedó registrado por el Santuario del Cristo Redentor en la 7.ª Comisaría de Policía, ubicada en el barrio de Santa Teresa. Las autoridades solicitron las grabaciones de las cámaras de seguridad y ordenaron un peritaje forense en el sitio.

Río de Janeiro 3 Río de Janeiro: se trepó a las manos del Cristo Redentor y saltó en paracaídas

Según señalaron medios locales, en la acción participaron dos hombres: uno de ellos realizó el salto en paracaídas, mientras que el otro permaneció dentro del monumento. Ambos serán investigados por invasión y violación al patrimonio cultural.

El Cristo Redentor, un ícono de Brasil ante el mundo

El Cristo Redentor pertenece a la Arquidiócesis de Río de Janeiro y está ubicado en la cima del cerro Corcovado. Se inauguró el 12 de octubre de 1931 y fue declarado como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

La idea de construir un monumento surgió 1859 con el sacerdote francés Pedro María Boss, pero el proyecto comenzó a tomar forma recién en 1922 para conmemorar el centenario de la independencia de Brasil.

Actualmente, es el ícono brasileño más reconocido a nivel internacional y cada año es visitado por más de 1 millón de personas.

La acción que desarrollaron estos dos hombres fue considerada como un delito contra el patrimonio cultural, una figura legal que protege bienes de gran valor arquitectónico, histórico y religioso en Brasil.

En una nota enviada a G1, la Policía Civil confirmó que se trató de un hecho ilegal y que la investigación está en curso. Las autoridades destacaron que la maniobra puso en riesgo la conservación del monumento y que se espera que los peritajes y las imágenes de las cámaras permitan identificar a los responsables.