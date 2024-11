Rusia: Arseny, el chico pacifista condenado a 5 años de cárcel por criticar la guerra

Arseny fue acusado de "justificar el terrorismo" y "difundir información falsa sobre el Ejército ruso", después de vincularse, según la denuncia, a la Legión de la Libertad de Rusia, una organización catalogada de terrorista.

El adolescente afirma haber investigado a la agrupación en Internet, pero niega tener relación con integrantes de la Legión. Su familia denunció que utilizan ese argumento para poder encarcelarlo.

Arseny fue enviado a una prisión juvenil, donde sus compañeros más grandes lo agreden y acosan permanentemente, lo que está minando su estado de ánimo.

Arseny Turbin en su red social Arseny Turbin, interactuando en sus redes sociales. Twitter

Un estudiante preocupado por la guerra

Arseny, un chico que pretendía estudiar ciencias políticas, siempre se preocupó por la realidad política en su país y, particularmente, por las consecuencias de la guerra, según cuenta su madre, Irina.

Desde el comienzo de la invasión en Ucrania, el joven se mantuvo activo, cuestionando las razones detrás del conflicto en las redes sociales.

Arseny opinaba en las redes sociales contra la guerra en Ucrania

A fines de agosto de 2023, agentes del servicio de Inteligencia, el FSB, irrumpieron en su casa en la ciudad de Livny, 450 km de Moscú, y confiscaron sus dispositivos electrónicos.

Las fuerzas de seguridad rusas lo citaron al día siguiente, lo interrogaron sin la presencia de ningún abogado, y lo acusaron de hacer propaganda política para la Legión de la Libertad.

“Estaba histérica, temblaba, lloraba. Arseny me dijo ‘mamá, cálmate, no he cometido ningún delito, ya lo resolverán’”, conto su madre a la BBC.

Arseny junto a su madre, Irina, quien lucha por liberarlo Arseny junto a su madre, Irina, quien lucha por liberarlo Instagram

La FSB también presionó sobre su entorno e interrogó a sus compañeros de clase. Todos negaron que haya tenido relación con la Legión.

A la semana siguiente fue arrestado. Después de pasar varios meses bajo arresto domiciliario, esperando la sentencia, en junio pasado lo llevaron a un centro de detención en Moscú.

Según su madre, en estos meses bajó de 69 a 52 kilos debido al estrés que sufre. Las autoridades carcelarias lo pusieron en una celda con “un compañero violento que lo atacaba, lo golpeaba y lo amenazaba”, según sus familiares.

Una imagen de milicianos de la Legión de la Libertad en Rusia, que se oponen a Putin Una imagen de milicianos de la Legión de la Libertad en Rusia, que se oponen a Putin Twitter

Leyes a medida del Kremlin

Para entender el contexto en el que surge esta condena es necesario conocer el entramado de leyes que el gobierno ruso ha implementado desde febrero de 2022, poco después de que iniciara la invasión en Ucrania.

Estas leyes fueron diseñadas para mantener una imagen de unanimidad y apoyo hacia la "operación militar especial" en Ucrania, como las autoridades prefieren llamarla.

El gobierno de Putin intensificó la persecución contra los opositores

Cualquier desviación de esta narrativa es vista como una amenaza, y los infractores enfrentan penas de prisión, multas exorbitantes o, en el caso de figuras públicas, la censura total.

La situación de Arseny no es un caso aislado. En los últimos años, el gobierno ruso ha intensificado su persecución hacia personas de todas las edades que manifiesten posturas contrarias a sus decisiones políticas.

La Justicia rusa procesó a cientos de personas que se manifestaron en contra de la guerra en Ucrania. La Justicia rusa procesó a cientos de personas que se manifestaron en contra de la guerra en Ucrania. Twitter

El pacifismo, en particular, ha sido especialmente atacado, ya que representa una oposición frontal a la narrativa nacionalista y militarista que el gobierno de Vladimir Putin promueve.

Las organizaciones de derechos humanos han documentado decenas de casos similares, en los que adolescentes y jóvenes han sido detenidos, interrogados y, en algunos casos, encarcelados por difundir mensajes antibélicos.