Rusia no perdona: acribillaron en España al piloto que desertó y se entregó a Ucrania

El martes de la semana pasada dos sicarios lo esperaron en el garaje de un edificio de Villajoyosa, en la costa española donde se refugiaba, y lo acribillaron a balazos, para luego pasarle con el auto por encima. Sólo tardaron poco más de cuatro meses en encontrarlo y asesinarlo.

Si hay algo que los servicios de inteligencia rusos saben hacer mejor que nadie son este tipo de operaciones.

Maxim Kuzminov y su helicóptero Maxim Kuzminov y su helicóptero, en un video de las Fuerzas ucranianas. Imagen TV

Quién era el piloto

Maxim Kuzminov tenía 28 años y servía en el 319º Regimiento de Helicópteros de la fuerza Aérea rusa. Se había graduado en la Escuela de Aviación de Sizran, para luego pasar a servir en el Lejano Oriente ruso.

Se dedicaba particularmente al transporte de carga, tratando de evitar en todo momento las misiones militares que tuvieran que ver con el combate directo.

Sus compañeros relataron que detestaba la guerra y, especialmente, la invasión rusa a Ucrania. Había pedido dejar el Ejército mucho antes de la guerra, pero no le permitieron.

Imágenes del momento de la deserción de Kuzminov y entrega del helicóptero Imágenes del momento de la deserción de Kuzminov y entrega del helicóptero. Fuerzas Armadas de Ucrania

Cómo fue la operación “Sinytsia” de Ucrania

Desde hacía tiempo que Kuzminov quería dejar Rusia. A fines del 2022 logró ponerse en contacto con la inteligencia ucraniana a través de un chat cifrado en Telegram.

Inmediatamente los ucranianos lanzaron una operación llamada “Sinytsia”, para sacarlo a él y su familia de Rusia. Pero las negociaciones duraron unos seis meses.

“Me puse en contacto con la inteligencia ucraniana, expliqué mi situación y me ofrecieron lo siguiente: 'Hagámoslo; garantizamos tu seguridad, garantizamos los nuevos documentos y garantizamos una compensación económica, una recompensa'. Hablamos estos detalles y empezamos a planear mi vuelo”, contó Kuzminov.

El acuerdo implicaba un pago de 500.000 dólares, nueva identidad para él, sus padres y su novia. A cambio, según se supo, el piloto les pasó “información muy valiosa sobre los aviones, los sistemas de comunicación y la red de bases aéreas del Ejército ruso”.

Pese a que todo estaba acordado, la decisión la tomó a último momento, cuando estaba volando de una base a otra, cerca de la frontera.

Informe de la DW Informe soblre el caso Kuzminov de la Deutsche Welle. Deutsche Welle

“Me di cuenta de que estaba cerca de la frontera. Les comuniqué mi ubicación (a los ucranianos) y les dije: 'Vamos a intentarlo; no estoy lejos'. Y tomé mi decisión final, crucé la frontera a una altitud extremadamente baja y la radio en modo silencio. Nadie sabía lo que me estaba pasando. Nadie entendió lo que había pasado durante tres o cuatro días. Terminé el vuelo: fue un éxito, aterricé, me recibieron, hablaron conmigo y me explicaron mi situación”.

En realidad Maxim volaba con dos compañeros que no sabían que estaba desertando. Cuando llegaron a tierra y vieron a los militares ucranianos, los dos tripulantes rusos quisieron huir y fueron acribillados.

Kuzmínov grabó un video para los ucranianos donde contó los detalles de su deserción y por qué lo hacía. “No quiero ser cómplice de los crímenes rusos”, dijo.

También contó que lloró cuando se enteró de la invasión rusa en Ucrania. “Intentaba entender lo que estaba haciendo mi país. Y todo lo que vi fue maldad, horror y crimen. No quería formar parte de ello”, señaló.

Maxim Kuzminov tras desertar de las fuerzas rusas Maxim Kuzminov tras desertar de las fuerzas rusas. Twitter

Búsqueda y ejecución

Con otra identidad, Kuzminov se había refugiado por decisión propia en España. Le dieron un departamento de Villajoyosa, un balneario en el mar Mediterráneo, en la provincia de Alicante. Supuestamente estaba esperando para reunirse con su familia.

En esa comunidad viven numerosos expatriados rusos y ucranianos desde el comienzo de la guerra, y conviven con mucha cordialidad, según cuentan los vecinos.

Maxim trataba de pasar desapercibido y buscaba evitar los bares, restaurantes y supermercados donde iban sus compatriotas. Nada de eso pudo evitar que lo descubrieran.

Peritos de la Guardia Civil inspeccionan el lugar del asesinato de Kuzminov Peritos de la Guardia Civil inspeccionan el lugar del asesinato de Kuzminov Imagen TV

En la tarde del martes 13 lo esperaron en la salida del garaje dos hombres. Cuando lo vieron, le dispararon a quemarropa. Tenía al menos seis balazos, uno de ellos en el corazón, según fuentes policiales.

Para que no quedaran dudas del desprecio al piloto que el Kremlin había calificado de “traidor”, de acuerdo al relato de algunos testigos citados por medios españoles, cuando los sicarios se iban en su vehículo le pasaron por encima al cuerpo de Kuzminov, aplastándolo. La sentencia se había cumplido.