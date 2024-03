Tras el escándalo de la foto, en Reino Unido se preguntan dónde está Kate Middleton

El intento de la monarquía británica de frenar las versiones sobre la princesa Kate Middleton con una foto manipulada terminó en un desastre el fin de semana pasado. Ahora todos se preguntan en Reino Unido cuál es su verdadero estado de salud que no le permite aparecer en público.

La Casa Real británica se niega a dar detalles de la operación, y tampoco de su paradero. Hace algunas semanas dijo que le habían dado el alta en la clínica, pero no aclaró dónde se encuentra y si continúa bajo cuidados médicos.

Una versión señala que se habría refugiado con su madre, lo que fortalecería las hipótesis que hablan de un problema matrimonial.

Foto completa publicada por Kate Middleton. Foto completa publicada por Kate Middleton. Instagram

Dos fotos polémicas

La primera imagen fue la que difundió el sábado pasado el Palacio de Kensigton, donde vive con su familia. Allí se la veía abrazada por sus tres hijos con motivo del Día de la Madre en Inglaterra.

La foto la había tomado su esposo, Guillermo, y fue vista por 72 millones de personas en la cuenta X/Twitter de la pareja. Además, obtuvo dos millones de me gusta en Instagram.

Sin embargo, el domingo las agencias de noticias –Reuters, Agencia France-Press y Associated Press- descubrieron que estaba manipulada, y no estaba claro qué era real y qué no.

Ante la polémica, la propia Kate realizó un posteo en su cuenta de Instagram donde admitía que ella había retocado la foto.

Obviamente, la situación hizo crecer las especulaciones sobre por qué no publicaba una imagen real y actual. Cuál era su estado como para no poder exponerse públicamente.

El lunes, otra foto agregó más incertidumbre. El medio estadounidense TMZ, dedicado a la farándula, publicó una imagen de Kate desplazándose en un automóvil que conducía su madre.

La princesa iba en el asiento del acompañante, con lentes de sol y visiblemente más delgada y demacrada.

La tapa de TMZ con la foto de la princesa Kate Middleton.jpg La tapa de TMZ con la foto de la princesa Kate Middleton. Twitter

¿Refugiada con su madre?

La imagen de TMZ viene a fortalecer la idea de que Kate está refugiada en lo de su madre desde el 29 de enero, cuando le dieron el alta tras la operación abdominal en The London Clinic.

Los medios británicos apuntan a que se encuentra en su casa de Adelaide Cottage, una pintoresca vivienda ubicada en los terrenos del Castillo de Windsor. La foto en el auto fue tomada, justamente, en esa zona.

La situación hizo crecer los rumores en las redes sociales sobre un estado de depresión de la princesa, a causa de una supuesta crisis matrimonial.

Los medios británicos reclaman más información de la Casa Real y menos secretismo. La foto manipulada fue la que provocó más polémica.

Kate Middleton La princesa de Gales, Kate Middleton, en una actividad social. Instagram

“La confianza es fundamental para la relación con la realeza. Cuando manipulen una imagen, ¿el público también se sentirá manipulado? Y todavía no sabemos qué fue cambiado, sin ver la imagen original. No sabemos, por ejemplo, si se trataba de una imagen compuesta de una serie de fotografías”, afirma la cadena británica BBC.

Nunca, hasta este momento, la princesa de Gales había sido motivo de controversia en la monarquía británica. Siempre fue uno de los miembros reales más sobrios y correctos.

Además, este episodio se produce en medio de la crisis que tiene la Casa Real, con el rey Carlos III bajo tratamiento debido por cáncer. Esto hizo que su hijo Guillermo tuviera que asumir más responsabilidades.

Se espera que en los próximos días la monarquía británica haga alguna aclaración sobre lo que le ocurre a Kate Middleton.