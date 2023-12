Tríos sexuales y violación, el escándalo que derrumbó a una influyente pareja del Partido Republicano

Un daño contundente dentro de un partido tan conservador como el Republicano, especialmente en Florida, un Estado con dos candidatos presidenciales.

Christian y Bridget Ziegler Christian y Bridget Ziegler, dando apoyo al gobernador Ron DeSantis Centro de Responsabilidad Gubernamental de Florida

La denuncia

Christian Ziegler fue elegido a principios de este año para presidir el Partido Republicano de Florida, un cargo de alto peso político si se tiene en cuenta que el mes próximo empieza la campaña interna para elegir los candidatos que competirán en los comicios presidenciales de noviembre de 2024.

Bridget, por su parte, era un ejemplo de ama de casa que en enero de 2021 había fundado –junto a otras dos mujeres- “Moms for Liberty" (Mamás por la libertad), una agrupación que defiende los valores tradicionales.

Por eso ambos formaban una dupla explosiva, con gran influencia política y social en Florida, destinada a conducir al partido conservador en ese Estado.

Pero todo estalló en mil pedazos a principios de este mes, cuando una mujer denunció que Christian la había violado después de negarse a mantener un trío sexual con su esposa.

La denunciante, cuya identidad no trascendió aún, sostuvo que el episodio ocurrió en octubre pasado, en su departamento.

Bridget Ziegler.jpg Bridget Ziegler, de la agrupación ultraconservadora “Moms for Liberty". Centro de Responsabilidad Gubernamental de Florida

Explicó que conocía a Christian desde hacía 20 años y que habían acordado hacer un trío con el matrimonio. Ambos estaban juntos en el departamento con ese objetivo, pero Bridget no llegó a tiempo a la cita.

Cuando la mujer le dijo que si no estaba Bridget ella tampoco iba a tener sexo, Christian se alteró y terminó forzándola en el lugar.

El escándalo explotó a principios de diciembre porque una agrupación de transparencia política de Florida, llamada Centro para la Responsabilidad Gubernamental, difundió el testimonio dado por la víctima ante la policía.

También una admisión de Bridget Ziegler ante las autoridades policiales, donde reconoce que hacía un año ya se había producido un trío con esa mujer.

La investigación

De acuerdo al informe del Centro para la Responsabilidad Gubernamental de Florida, la policía le incautó el celular a Christian para buscar datos sobre lo ocurrido.

El político habría grabado “en secreto los encuentros sexuales entre la pareja y la mujer”, según revelaron fuentes policiales al Centro.

Los Ziegler junto a Donald Trump en 2015. El matrimonio Ziegler junto a Donald Trump, en 2015. Centro de Responsabilidad Gubernamental de Florida

La caída de la pareja

Tal vez el tema no hubiese tenido tanta repercusión si los involucrados eran otros políticos, no tan asociados a las prácticas conservadoras de una familia tradicional.

“Moms for Liberty” es un grupo ultraconservador que se opone a los derechos LGTBI y que impulsa la prohibición de libros con contenido sexual en las escuelas. Incluso defiende los “valores religiosos” en las escuelas públicas.

El episodio provocó un fuerte debate interno en el Partido Republicano de Florida. El domingo pasado se reunieron y suspendieron a su presidente, Christian Ziegler, que pese a todo se riega a renunciar.

Fue el propio gobernador Ron DeSantis, junto a otros funcionarios, quien viene presionando a Christian para que dimita.

“Christian Ziegler incurrió en comportamiento que lo inhabilita para el cargo”, señaló la moción de censura, de acuerdo a un documento publicado en X (ex Twitter) por el presidente del Partido Republicano del condado Lee, Michael Thomason.

Bridget, por su parte, también cayó en desgracia. Fue suspendida de su cargo en la junta estatal que supervisa la política educativa en la zona.

Una vecina, en declaraciones al diario The New York Times, sintetizó la visión que muchos tienen ahora sobre Bridget: “A la mayoría de nuestra comunidad no le importa lo que hagas en la intimidad de tu hogar, pero tu hipocresía no puede pasarse por alto”.