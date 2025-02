Trump advierte: se viene la Tercera Guerra Mundial

Trump expresó que la situación internacional actual es grave , pero que él está tomando acciones rápidas para poner fin a las guerras y resolver los conflictos que afectan a regiones como la Franja de Gaza y Ucrania. “Quiero la paz, no quiero ver a todo el mundo muerto”, afirmó, señalando que los muertos en Oriente Próximo y en el conflicto entre Rusia y Ucrania son un ejemplo de la urgencia de encontrar una solución.

En su intervención, el mandatario destacó que la situación podría haber escalado hasta la Tercera Guerra Mundial si no se hubieran tomado medidas. Según Trump, su intervención al frente de la Casa Blanca evitó este escenario. Además, insistió en que no hay beneficios en continuar con un conflicto global. En su opinión, la paz es el único camino que puede evitar una catástrofe para la humanidad.

Negociaciones para frenar la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Trump criticó duramente a Zelenski. Presidencia de Ucrania

En relación con la guerra en Ucrania, Trump detalló que él mismo ha hablado con los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente. Agradeció el papel de Arabia Saudí, y en particular del príncipe heredero Mohamed bin Salmán, por facilitar las conversaciones entre las partes. No obstante, este proceso de paz ha sido criticado por algunos sectores internacionales, que consideran que Ucrania debe ser parte fundamental de cualquier acuerdo de paz. Trump, por su parte, defendió el acercamiento que su administración está impulsando, señalando que la guerra ha provocado una masacre innecesaria.

"Es una carnicería", afirmó Trump al referirse al número de muertes de soldados ucranianos y rusos. Considera que los esfuerzos por poner fin a la guerra deben ser inmediatos, ya que la situación actual es insostenible. Sin embargo, a pesar de la intervención diplomática, el conflicto sigue su curso y las críticas sobre la forma en que se lleva a cabo el proceso de paz continúan.

La postura de Trump sobre Zelenski

Donald Trump Donald Trump adelantó que modificará la política exterior de Estados Unidos Twitter

Trump no dudó en calificar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de dictador. En su discurso, Trump acusó a Zelenski de no haber convocado elecciones tras la instauración de la ley marcial en Ucrania, como respuesta a la invasión rusa. También lo responsabilizó de haber convencido a Estados Unidos de gastar miles de millones de dólares en un conflicto que, en su opinión, nunca debió comenzar y que no se podía ganar.

"Zelenski ha hecho un trabajo terrible", afirmó Trump, y agregó que el presidente ucraniano ha manipulado a la administración de Biden para conseguir el apoyo de Estados Unidos en la guerra. Además, Trump lamentó que Estados Unidos haya entregado grandes sumas de dinero a Ucrania sin recibir nada a cambio, acusando a Kiev de romper acuerdos previos relacionados con recursos naturales.

El expresidente también dejó claro que, en su opinión, Rusia tiene la ventaja en cualquier futura negociación de paz. Según él, la toma de territorio ucraniano por parte de Rusia coloca a Moscú en una posición más fuerte en las negociaciones.

Trump continúa insistiendo en que la prioridad debe ser evitar la escalada de la guerra y restablecer la paz, mientras que las críticas hacia la gestión de Zelenski y el enfoque de la administración Biden se mantienen como puntos centrales de su discurso político.