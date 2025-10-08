Trump anunció un acuerdo entre Israel y Hamas para liberar rehenes y avanzar hacia la paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos informó que ambas partes firmarán este jueves en Egipto la primera fase de un plan global para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros , como parte de la primera etapa de un plan global de paz en Gaza impulsado por su gobierno. El mandatario republicano aseguró que el entendimiento representa un “gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel y los Estados Unidos”.

Según confirmó, el acuerdo será rubricado este jueves en Egipto y establece que, en un plazo de 72 horas, Hamas liberará a unos 20 rehenes con vida, mientras que el Ejército israelí comenzará a retirarse del territorio palestino hacia una línea previamente acordada.

Trump celebró la noticia con un extenso mensaje en sus redes sociales. “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!”, escribió el presidente.

También agradeció a los países que participaron en la mediación: “Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”.

Acuerdo Hamas Israel (1)

Detalles del acuerdo

Fuentes diplomáticas indicaron que, durante la negociación en Egipto, el grupo islamista presentó una lista de prisioneros palestinos cuya liberación exige a Israel como condición para concretar la primera fase de la tregua.

Una vez cumplido ese intercambio inicial, Hamas se comprometió a entregar al resto de los cautivos: 47 personas, entre vivos y muertos, secuestradas durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que fue el detonante del conflicto actual.

Trump adelantó que evalúa viajar a Egipto en los próximos días para acompañar el proceso. “Probablemente iré a Egipto. Es allí donde todos están reunidos ahora mismo, y lo agradecemos mucho, pero estaré haciendo la ronda, como suele decirse”, declaró a la prensa.

Apoyo y reparos desde Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó públicamente su respaldo al plan de paz impulsado por Washington, aunque aclaró luego que su gobierno no apoyará la creación de un Estado palestino y que las fuerzas de defensa permanecerán desplegadas “en la mayoría” del territorio de Gaza.

Las declaraciones del mandatario generaron interrogantes sobre la aplicación concreta del plan estadounidense y la posibilidad de que la tregua se consolide en una retirada total.

Soldados israelíes operando en la Franja de Gaza contra Hamás Soldados israelíes operando en la Franja de Gaza contra Hamás FDI

Contexto del conflicto

La ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos, de acuerdo con cifras difundidas por las autoridades gazatíes, controladas por el propio grupo islamista.

El conflicto ha provocado una crisis humanitaria de gran escala, con severas críticas de la comunidad internacional hacia las acciones militares de Israel y el bloqueo impuesto al ingreso de ayuda humanitaria.

La iniciativa de Trump, en este escenario, se presenta como el primer intento de alto el fuego formal desde el inicio de la guerra y podría marcar el comienzo de una negociación más amplia para la reconstrucción y el futuro político de Gaza. Sin embargo, persisten las dudas sobre su implementación y sobre la disposición real de las partes a sostener un proceso de paz duradero.