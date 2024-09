Ucrania destruyó un enorme e inexpugnable arsenal ruso: qué armas almacenaba

Para llevar adelante el ataque contra este arsenal en Toropets, localidad ubicada a unos 380 km al noroeste de Moscú y a unos 500 km de la frontera con Ucrania, Kiev utilizó más de 100 drones explosivos de fabricación propia.

Según funcionarios de inteligencia ucranianos, el operativo fue coordinado entre el Servicio de Seguridad y las Fuerzas de Inteligencia y de Operaciones Especiales de Ucrania. Se considera el mayor golpe del ejército ucraniano contra un arsenal de Moscú desde principios de 2022.

La operación ucraniana tiene lugar en medio del fluctuante frente bélico, y combates desgastantes para ambas fuerzas. El ejército ucraniano controla ahora un sector del oeste de Rusia, mientras las tropas del Kremlin avanzan sobre localidades ucranianas.

La explosión del arsenal ruso. La explosión del arsenal ruso. Twitter

Las armas del arsenal

El almacén tenía una superficie de más de 5 km cuadrados y un perímetro de más de 12 km, con amplios depósitos subterráneos.

Según informes preliminares y filtraciones de inteligencia ucraniana, en el arsenal de Toropets se almacenaban algunas de las armas más sofisticadas y temidas del ejército ruso, incluyendo:

La explosión en el arsenal ruso. La explosión en el arsenal ruso. Twitter

1-Misiles: En principio había misiles hipersónicos Kinzhal, conocidos por su capacidad para evadir sistemas antimisiles y por viajar a velocidades hipersónicas, lo que los convierte en armas extremadamente difíciles de interceptar. Estos misiles son capaces de portar ojivas nucleares o convencionales.

También tenía misiles balísticos norcoreanos de corto alcance KN-23 (Hwasong-11Ga), Iskander, Tochka-U, bombas aéreas guiadas y munición de artillería variada.

La destrucción de misiles Iskander sería especialmente grave para Moscú. Se trata del sistema móvil de misiles balísticos de corto alcance más moderno del ejército ruso, equivalente al estadounidense ATACMS.

El depósito de armas, antes y después del ataque. El depósito de armas, antes y después del ataque. Twitter

2-Sistemas de defensa aérea S-400: Considerado uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo, el S-400 puede interceptar misiles balísticos, aviones y drones a largas distancias. La destrucción de estos sistemas representaría una gran pérdida para Rusia en términos de defensa estratégica.

3-Munición de artillería guiada: Entre el armamento almacenado también se encontraba un importante suministro de munición de artillería guiada, capaz de alcanzar objetivos con gran precisión a largas distancias. Este tipo de munición ha sido clave en los ataques terrestres en el frente oriental del conflicto.

4-Vehículos blindados no tripulados: Informes no confirmados sugieren que el arsenal contenía vehículos blindados no tripulados de última generación, que Rusia planeaba usar en ofensivas futuras. Estos vehículos, equipados con inteligencia artificial, son capaces de operar en campos de batalla sin intervención humana directa.

Imagenes del incendio del arsenal tras las explosiones Imagenes del incendio del arsenal tras las explosiones

La operación ucraniana

La destrucción del arsenal en Toropets fue posible gracias a una combinación de ataques con drones y misiles de largo alcance.

Un grupo de élite ucraniano de operaciones especiales habría utilizado tecnología de inteligencia avanzada para localizar el punto vulnerable del complejo, lo que permitió el éxito de la misión.

La inteligencia la brindó un grupo de élite del ejército ucraniano

Hasta el momento, Moscú no ha emitido una declaración oficial sobre el ataque, pero la pérdida del arsenal en Toropets podría marcar un punto de inflexión en la guerra, ya que debilita considerablemente la capacidad militar rusa en el frente occidental.

Imagen satelital que muestra la magnitud del daño en el arsenal de Toropets. Imagen satelital que muestra la magnitud del daño en el arsenal de Toropets. Twitter

Los expertos creen que impactará negativamente al grupo operativo norte del ejército ruso, incluido el suministro a las tropas de Kursk, Belgorod y Bryansk.