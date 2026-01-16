Un adolescente mató a su vecino y vivió en su casa con el cuerpo durante dos semanas

El joven habría utilizado el auto y los medios de pago de la víctima tras el crimen. Los macabros detalles.

Una patrulla policial custodia la escena del crimen tras el hallazgo del cuerpo en el patio del vecino.

Un crimen ocurrido en un barrio residencial sacudió a la comunidad por su nivel de violencia y por la conducta posterior del acusado. Un adolescente de 18 años enfrenta cargos por el asesinato de su vecino y por haber permanecido en la vivienda de la víctima durante casi dos semanas, mientras el cuerpo se descomponía en el patio.

La investigación policial reconstruyó una secuencia que combinó robo, uso indebido de bienes ajenos y una convivencia perturbadora con la escena del crimen.

El caso se conoció luego de reiteradas denuncias vecinales de un barrio privado de Arizona, Estados Unidos, por la ausencia prolongada del propietario de la casa y por movimientos extraños en la vivienda. La intervención policial permitió hallar el cuerpo y detener al jo ven, que se entregó tras un breve atrincheramiento. La causa expuso una cadena de hechos que conmocionó incluso a investigadores con experiencia en delitos violentos.

La denuncia vecinal y el hallazgo del cuerpo

El adolescente, identificado como Xzavion Johnson, quedó bajo la mira de las autoridades luego de que vecinos alertaran que no veían desde hacía días a David Jiménez, un hombre de 57 años que vivía solo. Las sospechas crecieron cuando varias personas afirmaron que alguien parecía ocupar la casa, pese a la ausencia del dueño.

Xzavion Johnson Xzavion Johnson, de 18 años, fue detenido en Arizona y quedó acusado de asesinato y robo a su vecino.

Personal del Departamento de Policía de Phoenix se presentó en el lugar para verificar la situación. En ese contexto, la madre del adolescente declaró que no veía a su hijo desde fines de diciembre y mencionó un olor intenso y desagradable que provenía del patio lindero. Ese dato resultó decisivo para que los agentes iniciaran una inspección más profunda del terreno.

En el patio trasero de la vivienda, los policías encontraron el cuerpo de Jiménez cubierto con mantas y en avanzado estado de descomposición. La escena confirmó las peores sospechas y dio inicio formal a la investigación por homicidio. El hallazgo marcó un quiebre en el operativo y activó el protocolo para delitos graves.

El atrincheramiento y la confesión inicial

Tras advertir la presencia policial, Johnson permaneció dentro de la casa durante un lapso, sin responder a los primeros llamados. Luego de un intercambio con los agentes, aceptó salir y se entregó sin que se produjeran heridos. La detención permitió avanzar con las indagatorias y el análisis de los hechos previos al crimen.

Según consta en documentos judiciales citados por medios locales, el propio acusado relató que ingresó a la casa el 29 de diciembre de 2025 con un arma, con la intención de robar. Una puerta lateral se encontraba abierta, lo que facilitó el acceso. Una vez dentro, Jiménez lo habría enfrentado, y en ese momento se produjo el disparo que terminó con la vida del dueño de casa.

Tras el asesinato, el joven arrastró el cuerpo hasta el patio y lo cubrió con mantas. La conducta posterior resultó clave para agravar su situación procesal, ya que no intentó dar aviso a las autoridades ni abandonar el lugar. Por el contrario, permaneció allí durante varios días.

Una convivencia perturbadora y las consecuencias judiciales

De acuerdo con la investigación, Johnson comenzó a usar la vivienda como si fuera propia. Dormía en la casa, utilizaba sus instalaciones y realizó compras con las tarjetas de crédito de la víctima. También condujo el automóvil de Jiménez, lo que sumó cargos vinculados al robo y al uso indebido de bienes.

estados unidos La casa del vecino asesinado, en un barrio residencial de Arizona, donde el acusado habría permanecido durante varios días.

Este comportamiento prolongado, mientras el cuerpo seguía en el patio, impactó a los investigadores y fue detallado en la imputación formal. La causa no se limitó al homicidio, sino que incorporó una serie de delitos conexos que reflejan la magnitud del hecho.

El adolescente quedó detenido y alojado en la Cárcel del Condado de Maricopa. La Justicia fijó una fianza de un millón de dólares, una cifra que refleja la gravedad de los cargos y el riesgo procesal evaluado por el tribunal. Mientras avanza el proceso, el caso continúa generando conmoción en el barrio y reabre el debate sobre la violencia juvenil y la respuesta penal ante crímenes extremos.