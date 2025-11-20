Una joven murió a bordo de un crucero y hay fuertes sospechas alrededor de su familia

La joven de 18 años fue encontrada debajo de una cama en un crucero. El FBI analiza registros del barco y declaraciones del grupo familiar.

El FBI investiga la muerte de Anna Kepner, hallada sin vida en un crucero Carnival en aguas internacionales.

Semanas atrás encontraron el cuerpo de una joven de 18 años oriunda de Florida, Estados Unidos , a bordo de un crucero al que había abordado junto a su padre, madrastra y tres hermanastros. Una empleada de limpieza fue quien se encontró con su cuerpo y alertó a las autoridades.

El crucero Carnival Horizon fue protagonista el pasado 8 de noviembre de este impactante escenario, que generó gran conmoción entre los turistas a bordo y gente del crucero. La adolescente fue identificada como Ana Kepner y apareció envuelta en una manta y cubierta con chalecos de emergencia.

Según una presentación de emergencia realizada en el tribunal por su madrastra, uno de los hermanastros de Kepner podría enfrentar cargos criminales . Sin embargo, los investigadores no han confirmado si esto está relacionado con la muerte de Kepner. El caso está siendo investigado por el FBI ya que o currió en aguas internacionales , y hasta el miércoles 19 de noviembre no se habían presentado cargos criminales.

adolescente muerte crucero

El cuerpo de la joven Kepner fue encontrado envuelto en una manta y cubierto con chalecos salvavidas. La compañía Carnival Cruise Line informó que la investigación corre por cuenta del FBI, y aseguró que coopera de forma amplia con la pesquisa. Por el momento no se notificó oficialmente la causa del fallecimiento, según el Departamento de Medicina Forense de Miami-Dade, que aún realiza peritajes toxicológicos y de autopsia, de acuerdo con lo difundido por CBS News.

Por el momento, no hay detenidos ni cargos penales. La investigación continúa abierta y hay gran hermetismo alrededor.

El FBI investiga la muerte de la joven y apunta a un integrante de su familia

El caso fue tomado por el FBI ya que se trata de la muerte de una estadounidense en aguas internacionales. Una de las principales hipótesis de los investigadores es que uno de sus hermanastros está involucrado en el crimen, ya sea a raíz de una pelea que hayan tenido, una emergencia médica o alguna sobredosis.

El medio Florida Today informó que la madrastra de la víctima, Shauntel Hudson, presentó una moción judicial en la que solicitó aplazar una audiencia por custodia, ya que uno de sus hijos menores podría ser implicado penalmente tras comunicaciones directas de agentes federales.

adolescente muerte eeuu

El caso se encuentra rodeado de misterio. A raíz de esto, los equipos de investigación del FBI y personal de seguridad del crucero están investigando las grabaciones de seguridad para rastrear movimientos alrededor de la cabina y en pasillos; registros de tarjetas electrónicos que muestran quién accedió a la habitación y a qué hora.

También se tendrá en cuenta testimonios de familiares, empleados del barco y otros pasajeros cercanos a la familia y peritajes sobre el celular de la víctima.

En el obituario de Anna, sus seres queridos destacaron su autenticidad y su amor por los hermanos. Para el servicio conmemorativo, pidieron a los asistentes que vistan ropa colorida en homenaje a su "alma brillante y hermosa".

Su familia la recordó como una joven alegre, extrovertida y responsable, que soñaba con ser porrista de la Universidad de Georgia. Estudiaba en la Temple Christian School de Titusville y planeaba graduarse en 2026.