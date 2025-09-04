Xi Jinping y Vladimir Putin hablaron sobre la inmortalidad y un médico experto salió a cuestionarlos

La charla entre los presidentes de China y Rusia fue captada por un micrófono que quedó abierto durante el último desfile militar en Beijing.

Xi Jinping y Putin hablaron sobre la inmortalidad en el desfile militar de Beijing y un médico experto salió a cuestionarlos

Un especialista en trasplantes estadounidense cuestionó los dichos de los presidentes de China , Xi Jinping , y Rusia , Vladimir Putin , quienes hablaron sobre la “inmortalidad” y la posibilidad de que los seres humanos vivieran 150 años , en medio del gran desfile militar que el gigante asiático organizó por el octogésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

La conversación entre los líderes chino y ruso se dio mientras se dirigían a la plaza de Tiananmen, en Beijing, para formar parte del evento, y fue captada por un micrófono de ambiente de la transmisión estatal que quedó abierto.

“Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño", dijo en ruso el intérprete que traducía las palabras de Xi Jinping, dirigiéndose a Putin.

El presidente ruso le respondió en su propio idioma y gesticuló con sus manos, aunque lo que dijo no alcanzó a oírse, a diferencia de lo que tradujo luego el intérprete.

"Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente, las personas podrían rejuvenecer a medida que envejecen e incluso podrían llegar a ser inmortales", le comentó el intermediario a Xi Jinping.

Cuando la cámara dejó de enfocarlos, el líder chino dijo, en mandarín: "Las predicciones indican que, en este siglo, podría ser posible vivir hasta los 150 años".

Putin confirmó el contenido del diálogo con Xi Jinping

En una breve conferencia de prensa que protagonizó luego del desfile, Putin confirmó el contenido del diálogo que mantuvo con su colega chino.

“Creo que fue cuando íbamos al desfile que el presidente habló de esto", admitió ante los medios, en referencia a Xi.

Y agregó: "Las tecnologías modernas, relacionadas con la mejora de la salud y la medicina, como los medios quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe, no como es hoy en día".

Vladimir Putin y Xi Jinping. El presidente ruso, Vladimir Putin, y su par chino, Xi Jinping, se reunieron en Beijing.

El diálogo captado de manera indirecta recorrió el mundo rápidamente, teniendo en cuenta que ambas naciones tienen programas vinculados a la materia. “Los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de forma diferente a la actual", completó el presidente ruso.

Qué dijo el especialista médico sobre los comentarios de los presidentes

En declaraciones recogidas por Fox News, el Doctor James Markmann, presidente del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplantes, se mostró en la vereda opuesta de las consideraciones de Putin y Xi Jinping.

"El trasplante de órganos vitales es un procedimiento que salva y prolonga la vida de los pacientes con insuficiencia orgánica. Pero no hay evidencia científica de que promueva la inmortalidad, ni de que los humanos puedan alcanzar de manera realista los 150 años mediante trasplantes", opinó el especialista.

En ese sentido, agregó: “No comentaré las reflexiones privadas de los líderes mundiales, pero debemos recordar que más de 100.000 personas en Estados Unidos esperan actualmente trasplantes de órganos que les salven la vida".

"La preocupación ética no es la inmortalidad, sino la equidad, el acceso y garantizar que los órganos salven vidas hoy", completó Markmann.