ferrari2.jpg

Según relato al portal Reddit, su abuelo lo compró en 1989 para su empresa de alquiler de autos súper deportivos. Con el paso del tiempo, el hombre no pudo sostener los gastos de mantenimiento y no le quedó otra opción que guardarlo.

"No me pregunten por qué, no tengo idea", contestó cuando le preguntaron el motivo por el que su abuelo abandonó los vehículos en vez de venderlos. Algunos quedaron bajo techo y otros a la intemperie.

ferrari.jpg

"Estos autos que han estado en este garaje no son míos. Le pertenecen a mi abuela, que está viva, en muy buen estado de salud, y viviendo una vida tranquila. No tiene demencia senil como algunos creen", explicó.

Para colmo, no es un auto cualquiera. Se trata de uno de los únicos 321 Countach 5000 S que se fabricaron en toda la historia. Tiene un motor V12 atmosférico con una cilindrada de 4.8 litros. Originalmente, era capaz de entregar 375 CV, aunque podría haber perdido algunos caballos con el paso del tiempo.

En el estado actual, el auto podría costar alrededor de 262.600 euros. Si lo restaura, el precio ascendería a unos 437.700.

