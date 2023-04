Nacho de Gran Hermano explicó por qué a La Tora, su novia, le dicen "cornuda N1"

En las últimas horas se generó polémica entre los ex Gran Hermano . Es que Mora salió a comer con La Tora y lanzó un peculiar mensaje tratándola de “Cornuda”. Ante esto, se comenzó a rumorear una crisis entre ella y Nacho Castañares . Para despejar dudas, él salió a hablar.

“Jode Mora diciendo que somos unos cornudos, es un chiste interno entre nosotros", aclaró rápidamente en LAM, con la intención de que esto no siga acrecentando. Además, elogió a su pareja para que quede todo claro: "Me encanta Lu, es una persona hermosa y estoy muy feliz con ella".

Nacho Castañares-La Tora-Gran Hermano.mp4

Aprovechando su presencia, le consultaron si hicieron formal el noviazgo: "No, no formalizamos, seguimos como dijimos la otra vez. Pero estamos muy bien, nos estamos viendo seguido y compartiendo un montón de cosas. Vamos muy encaminados".

Respecto a los términos dispuestos por ambos, Nacho contó: "No hay permitidos, es como una dieta estricta. Si ella quiere, está en todo su derecho... Yo las dietas siempre las hago estrictas, cumplo el régimen. Basta que me agarra calor, me pongo nervioso".

Por su parte, Lucila La Tora también habló sobre el tema y llevó tranquilidad: "Es un chiste que entendemos entre nosotros y a eso me refiero cuando digo que no tomamos dimensión, pero me da risa. Nuestra generación, por así decirlo, lo entendió más que otras personas”.

La Tora-Nacho- Gran Hermano.webp

A tono con el tema, la ex Gran Hermano contó cómo controla la gran cantidad de mensajes que recibe Nacho y cómo hace para que no se transformen en celos: “Con lo bueno que está, yo le escribiría. No hay nada que ocultar y estamos súper bien, gracias a Dios”.

De esta manera, el asunto quedó aclarado. No hay infidelidades de por medio y tampoco algún conflicto que los lleve a una separación. Se trató de un chiste de parte de Mora que se salió de control ante la gran repercusión.