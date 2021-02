Nacho Sureda: "En MasterChef la pasé mal y fue difícil"

Embed

A la hora de habar del exigente jurado de MasterChef, conformado por Germán Martitegui, Donato de Santos y Damián Betular, Nacho Sureda se despachó con todo: “A nadie le gusta que le critiquen algo que haga, pero acepto la crítica constructiva, son un poquito malvados a veces con los comentarios. El vínculo del jurado con los participantes es distinto con todos. Yo como soy un chabon que no me gusta que se me ponga los puntos y que me hablen así, entonces me planté de acá viste, y no les gustó mucho”.

“Un par de veces les contestaba alguna cosa que no me parecía, se dio un vínculo picante, al principio fue un poco incómodo y después entendí que es un juego y ellos ocupan un rol y nadie es malo ni bueno, por momentos la pasé mal y fue difícil”, agregó en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live".

Tras contar su incomodidad, Sureda se animó a brindar un importante consejo a los nuevos participantes: "Primero que nada, que se relajen y disfruten. Entenderlo como una competencia y un juego. La mayoría no sabe cocinar y que sean ellos mismos porque eso es lo que garpa con el público”. Y concluyó: "Hubo personajes como el Turco García y es una de las revelaciones del programa. Fue siendo él. Hay que ser uno, divertirte y disfrutarlo”.