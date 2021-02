MasterChef Celebrity 2, a días de empezar

El anuncio se realizó durante una de las tandas de Minuto para ganar, el ciclo que conduce Marley: “El lunes 22 de febrero se encenderán las hornallas de las cocinas más famosas de la televisión argentina”, expresaba la promoción. Si bien allí no se especificaba el horario, todo indicaría que el show volvería a ocupar la franja de 22.30 a 23:30, tal como ocurrió en la primera temporada.

De esta forma, Flavia Palmiero; Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos; el actor Gastón Dalmau; la humorista Dani La Chepi; la actriz Andrea Rincón; el cantante Cae; la actriz Candela Vetrano; el periodista deportivo Fernando Carlos; el actor Daniel Aráoz; la periodista y escritora María O’Donnell; el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la conductora Sol Pérez, la actriz Georgina Barbarossa; el ex basquetbolista Hernán Montenegro; el mediático Alex Caniggia y la capocómica Carmen Barbieri, cuya participación quedó en suspenso debido al duro trance que enfrenta en su pelea diaria contra el coronavirus.