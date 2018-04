Nacho Viale tildó de circo el allanamiento a su productora

Los oficiales se presentaron en las oficinas que Viale tiene en Chacarita para ver las imágenes y determinar si Jaitt fue asistida por una ex agente de la AFI durante su participación en el ciclo. Luego, el mismo productor salió a aclarar en Twitter que se trataba de una “orden de registro”. “Buscan las copias de unas cámaras que no existen porque no tenemos, y además piden las de seguridad durante el programa, pero el programa no se realiza ahí. Así que de existir tampoco serían útiles”, explicó el nieto de la Chiqui. Luego, aclaró: “Es un oficio para entregar cámaras de seguridad del programa. Las oficinas son ahí. Pero no hay cámaras de seguridad ya que el programa se realiza en un estudio. Se constató eso y punto”.

Pesquisa: la justicia buscaba determinar si Natacha Jaitt fue asistida por una ex agente de la AFI.

Irónico

Mucho más tarde y luego de dar detalles de lo sucedido, el hijo de Marcela Tinayre se refirió al escándalo que se armó por ese allanamiento a sus oficinas. Nacho volvió a utilizar la red social del pajarito y decidió chicanear el accionar de la Justicia publicando un dibujo de una carpa de circo.

Por otro lado, Jaitt abrió una casilla de e-mail especial para que puedan contactarse con ella denunciando casos de pedofilia. “A este correo me pueden escribir y pasar todo para que YO pueda ayudarlos y cuidarl@s. Natachadenuncialapedofilia@gmail.com #Pedofilia”, fue el mensaje de la mediática por Twitter.