Nación incluyó a Cipolletti entre las ciudades de riesgo

Fuentes del Ejecutivo provincial aseguraron que "no hay alarma" por la definición del gobierno nacional y estimaron que son medidas que se adoptan en base a criterios estadísticos, como la cantidad de infectados sobre la población total. En la misma línea, la secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, Mercedes Iberó, aseguró: "Nación cambió el viernes la definición de caso sospechoso. Estamos evaluando si adherimos a ese cambio o no. Hay muchas provincias que no adhirieron".