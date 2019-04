‚ÄúA todos aquellos que hablan sin conocer a Facundo Ag√ľero, que se ahorren sus comentarios porque mi hijo no era un chico malo, tuvo la mala suerte de encontrarse con esta gente que lo tortur√≥. Se lo ensuci√≥ de la peor manera. Y si fuera como ellos dijeron, nadie tiene derecho a tratar as√≠ a una persona, a un ser humano‚ÄĚ, expres√≥ entre l√°grimas la mujer.

Antes de conocer la decisión del tribunal, Adelina había manifestado a LMN que, a su parecer, en el juicio se puso el foco en su hijo en vez de en el accionar policial.

La mujer volvió a pedir al gobierno provincial que escuche sus pedidos, ya que desde la golpiza que sufrió su hijo pasó a vivir en el hospital y desde el Estado nadie se ha preocupado.

En este sentido, este hecho no solo cambió la vida de Facundo sino también la de ella y de su familia, quienes deben asistirlo constantemente.

En tanto, Emiliano Saavedra, su abogado querellante, expres√≥: ‚ÄúEstamos conformes porque se logr√≥ condenar a cada uno de los oficiales con la acusaci√≥n que hab√≠amos hecho‚ÄĚ.

Al ser consultado sobre por qu√© no se eligi√≥ la calificaci√≥n legal de torturas, el abogado argument√≥ que podr√≠a haber sido un riesgo si no se lograba acreditar ese delito, ya que ‚Äúmuchos jueces no lo tienen en cuenta‚ÄĚ.

