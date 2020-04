narda plato.jpg

Es sábado al mediodía y conectamos con ella para charlar un poco, porque siempre suma escucharla, sobre todo en este momento de incertidumbre donde la cocina toma otro protagonismo.

“Para cambiar cómo comemos hay que modificar políticas públicas, nuestro código dice que lo que es comestible es alimento y eso hay que separarlo, hay que sacar de raíz algunas cosas y dejar que estén tan protegidas. ¿ Por qué?....porque si entendemos esas cosas podemos opinar y decir no estoy de acuerdo. Es importante, es lo que comes vos, tus hijos. Tenemos el 45% de los niños con sobrepeso y obesidad.No da, no me importa que me digan nada, yo se porque hago las cosas, sino te gustan, besos”

CÓDIGO ALIMENTARIO

“El código alimentario es muy complejo, en todo su entramado, si promovés alguna legislación y tiras en determinado lugar de un hilito se desbarajusta todo. Vamos al arranque, los invito a todos y busquen código alimentario argentino, entre las primeras cosas, léanlo con tus hijos e indígnense juntos, porque los chicos también se indignan. Esto está mal, no todo lo que comemos alimenta. Si yo te rotulo como alimento debería tener un valor nutricional para tu cuerpo, para que te haga bien. Hay cosas que se pueden rotular como alimento que te hacen mal, no te hacen bien, te hacen mal.No es el azúcar, es como la usas, cuanto la ocultas, que tipo de azúcar, qué cantidad. Lo que más tiene la versión barata y nociva del azúcar es para niños, esa es la otra batalla. ¿Cómo llegas a creer que está bien y es ético y moral promocionar en canales para primera infancia algo con jarabe de maíz de alta fructosa?. ¿con qué cara defendes eso en público? Siempre le buscan la forma de hacerlo legal.

ALIMENTACIÓN Y BOLSILLO

“A veces es más caro comprarle a productores y entonces toca organizarse mejor entre varios. Ahora nos damos cuenta lo importante que es tener comida buena, ahora, porque estas en contacto, te fijas, queres que te sirva la plata que gastas. No vas a pedir cualquier cosa estamos fijándonos un poquito más. Unite con otros, quizás si en vez de pedirle un frasco de tomate en conserva pedís una caja y se juntan 6 vecinos del barrio, con un solo punto de encuentro, es mejor. Eso hay que empezar a hacerlo porque nos tenemos que ocupar nosotros, no hay que esperar que llegue. Hay cosas que no te van a venir del supermercado. Otras si. Yo fui al supermercado y la pase mal. No me sentí cómoda en el super, nada, barbijo, guante, dije, esto no va. Trate de pedir, imposible, lento, la pase mal tratando de encargar, entonces dije, bueno vamos. Al principio tenía de todo y dije hago de a tandas, después tuve solo tomates, frescos, botella, extracto y todo esta semana será a base de tomates y guardaré en conservas. Tengo naranjas y paltas, antes era un poquito de cada cosa, ahora es más cíclico, antes tenia un poquito de cada cosa y es divertido cocinar asi, pero es menos real para comprar.Es más ciclico”

CONOCE TU HELADERA

“Primero conocé tu heladera. es hora de que la conozcas, saber que lugar desconocido te va a congelar. Las dos esquinas de abajo que están arriba y atrás del cajón congelan, fijate lo que tengas que poner ahí y hacelo de la mitad del estante hacia adelante. El jengibre por ejemplo que no es fácil. Compré un montón, 700 grs de jengibre. Tupper con agua y heladera, cambias el agua y lo vas revisando, vas a verle baba. Cambiá el agua y cortale pedacitos, lo vas a ir viendo y después lo guardas", dijo.

"Las hierbas congelalas, usa, abrí y metes en bolsita y las vas poniendo congeladas. Verdeo congelalo, cortalo verde, bien chiquito, lavalo bien, lo más lindo lo lavo, lo corto y lo guardo en la heladera. El verdeo lo pico, si tengo de más, lo lavas en agua helada lo secas bien, todo lo verde lo tenes que secar bien. La diferencia también la ganas ahí. ¿Cuántas veces abrís el paquete de verdura o la bolsa y tiras hojas que se te van pudriendo?", agregó.

ROTULADO DE ALIMENTOS

“El lobby de acá es super fuerte, somos un país que tenemos ese speech de que producimos alimentos. No se si producimos tanto. Podríamos producir mucho más alimento tanto como creemos. Somos el mayor exportador de maíz del mundo y la gente aplaude. No deberías aplaudir que exportemos maíz. El maíz es laburo. El maíz se deberia quedar y ser valor agregado.Entonces no aplaudas ciertas cosas solo porque el titular suena bien.Lo mismo con lo del cuarto trasero y delantero. Si queremos tener buena calidad de carnes debemos mejorar porque la competencia se puso muy a tiro con nosotros en calidad. Nuestra canasta básica está atada a un número de la carne que incluye cuarto trasero y cortes de primera, cortes de exportación", indicó Narda.

SOPA DE TOMATE

En el medio de la charla le pregunté a Narda si estaba haciendo sopas y compartió una receta de tomate sin demasiado protocolo.

“Hice un salteado con jengibre y ajo picado de algo que hice el otro dia, cebolla y zanahoria picada, todo medio (media cebolla, media zanahoria), bastante ajo y jengibre y dore todo eso con un poco de laurel, bastante oliva, sin miedo y ahí agarré unos tomates enormes y los apoye y con el cuchillo les saque la piel asi nomas. Alguna parte quedó, no importa y lo dejé apoyado en ese salteado con tapa dejando que el agua del tomate vaya salseando todo. Al rato abrí, cuando ya habían bajado los rompí un poco más y tenía un caldo de hueso que había dividido en dos , use la parte de vegetales y extracto de tomate, le agregué y lo deje con un difusor debajo, olla tapada un buen rato, se enfrió y hoy a la noche la seguiré y le pondré unas espinacas y quizá una pasta la que tiene forma de arroz, que me encanta y mucho queso, o verdeo, una de las dos”, contó.

