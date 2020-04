Por @nicovisne

Fernando es un reconocido cocinero. Sus viajes por diferentes cocinas del mundo lo han catapultado al level de la excelencia. Su cocina es sencilla, creíble, fresca y cotidiana.

Actualmente desde su cuarentena cocina todos los días una receta y la comparte por instagram ( @ftrocca ) y por su canal de Youtube. Así podemos encontrar pastel de carne, pollo marinado, empanada gallega, pastel de papas y muchos otros. Fáciles de hacer, fáciles de replicar. La idea es aportar desde ese lado, "hoy en parte ese es el papel de las y los cocineros", agita Trocca.

Su pensamiento es claro, su calma es envidiable. Habla, dice, cuenta e imagina con paciencia de samurai. Siempre lo digo, Fernando es un samurai en el cuerpo de un cocinero.

trocca por eugenio mazzinghi.jpg Eugenio Mazzinghi

Recetas y pandemia

”Tengo muchos sentimientos encontrados. Hay momentos que tomo conciencia de que muchos van a quedar en el camino y no se van a poder levantar más, todavía no se si nosotros junto a mis socios vamos a lograrlo, no lo sé, pienso cuándo será ese momento, no lo veo cercano para nada. En términos de permiso no veo cercano a que la gente se sienta cómoda sentándose en un restaurante a comer con más gente alrededor. Es un buen momento para replantearse todo y de alguna manera ver si por lo menos estamos preparados para reinventarnos, quizás esto que estoy haciendo todos los días, es una manera en la que me inventé, si bien hice televisión más de 15 años, nunca me sentí un bicho de tele, nunca me sentí del todo cómodo, lo hice, lo disfruté pero no como estoy disfrutando esto que hago, no hay un director, somos nosotros, alguien filmando con un teléfono y yo aprovechando la experiencia de esos años de tele, tener la tabla ordenada, tratar de ser lo más claro posible, no sé” reflexiona un Trocca que hace un stop en medio de un fueguito de parrilla para explicarnos.

Hablamos de cocina y de colegas, de restaurantes y de trabajo: “Pienso como será el futuro de los restaurante, cómo se sentirá la gente, si eso se tendrá que reinventar, no lo sé, trato de no preguntármelo demasiado, me doy cuenta que no podemos hacer muchos, estamos conectados con los colegas todo el tiempo, por momentos entro en esas conversaciones y por momento me retiro un rato para no sumergirme en el drama que es la realidad, por el momento estamos nosotros en el caso personal nuestro viendo que haremos, la prioridad es la gente con la que trabajamos ver de qué manera y hasta donde podemos ayudarlo y estar presentes, no creo que mucho y por lo que veo es la situación de todos. Esperamos ayuda, recien muy lentamente empieza a aparecer, esperamos más, yo creo que va a venir, tiene que venir. Estamos pasando momentos muy difíciles, los restaurantes comenzamos a reinventarnos.En el medio van a quedar muchos en el camino. Nadie se imaginó una situación como esta, creo que es un buen momento para ser solidario y apoyar a los amigos, a los colegas a los productores. Hay mucha gente amorosa que me llama y me manda delivery de frutas, verduras, pollos carne y me parece que la tarea es ayudarnos entre todos y empujar”

ensalada garbanzos trocca.jpg

Fernando cuenta que se levanta temprano, prepara café y dice que la mañana es el momento de mayor tranquilidad y soledad. Es el único tiempo donde mira noticias y lee el diario: "Trato de empaparme, pero un poco, no mucho porque estamos en una caída complicada. Después de eso pinto mucho....4, 5 horas al día".

Trocca se reencontró con la pintura luego de un accidente que le ocurrió en Uruguay hace dos años, donde estuvo rehabilitando su pie: “Cuando tenía 20 años aproximadamente, unos muy amigos míos, a mi y a otros amigos nos dieron como un pequeño curso, después en otro momento de mi vida cuando nació mi hijo empecé a pintar con acuarelas, pero un poco nomás y ahora retome mucho más seriamente... es una terapia para mi, empecé cuando me accidenté en mi pie hace dos años y estuve muy mal, me ayudo muchísimo, mi psicoanalista me decía que las mejores actividades para hacer terapia y liberar tensiones son la jardinería, la pintura y la cocina. Creo que la cocina y la pintura pueden llegar a tener algo en común cuando se mezclan los colores y se arma la paleta. Es como la mezcla de ingredientes, es cómo abrir la heladera y ver que hay. Yo pinto de manera amateur, no soy un profesional ni mucho menos y muchas veces con lo que tengo en la paleta o lo que quedó, transformó y pinto...es cómo ir la heladera y cocinar con lo que tengo, con lo que sobró, capaz ahí se tocan un poco. Todo va saliendo y apareciendo, eso es lo que permite que sea una gran terapia para liberar la cabeza y que todo vuele y no haya otro pensamiento más que eso.

- ¿Cuál es la función de un cocinero?

- “No sé si puedo responderte, creo que cada uno hace lo que puede en este momento. Por supuesto que hacemos lo que debemos, que es quedarnos en nuestras casas y cuidarnos. En mi caso la cocina es un ejercicio que cuando estoy en mi casa lo practico a diario, nadie cocina en mi casa salvo yo. Así como no he pasado tanto tiempo seguido dentro de mi casa, tampoco he cocinado tanto tiempo seguido como ahora. Esto de los videos fue algo que nació espontáneamente, una mañana que estábamos desayunando y decidí pedirle a mi novia Camila que está conmigo junto con mi hija que me filmara así subíamos un videito y la respuesta fue tan explosiva y alucinante que sentí un compromiso, y dije lo haré todos los días, subiré una receta. Literalmente todo lo que cocinamos es lo que vamos a comer”.

