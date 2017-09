El juez, Rodolfo Carlos Cresseri, ordenó secuestrar "todo dispositivo informático, ya sea Tablet, PC, pendrive, CD, Notebook, Disco Externo, teléfonos celulares y cualquier otro elemento que pueda resultar de interés para la causa".

"Allanaron el lugar equivocado. Esto de meterse con mis hijos menores es una pena. Yo les abría a ustedes para que vean lo que pasa, yo no tengo nada que ocultar, nada que esconder. Soy muy inteligente, demasiado para tanta gente de mier…", expresó enfurecida Natacha.

La mediática estalló tras el allanamiento y prometió divulgar más detalles de la vida privada de Diego Latorre. " Hay un montón de cosas, Navarro Montoya es un poroto, ahora vamos a divertirnos. A partir de mañana, cuando vaya a recuperar mis cosas. Diego, voy por vos, te venía perdonando la vida, pero ahora voy por vos", dijo.

Embed Si yo les digo: tengo una bomba atómica para regalarles en Twitter, y así y todo tengo más cosas... para callar a la enferma,es extorsion? — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 31 de agosto de 2017

"Quiero que sepan, por si me están escuchando, que ellos lo armaron, a mí un abogado me avisó ayer. ¿Quiénes son ellos? Burlando, Leguizamón, y toda la parte de los Latorre incluida, Yanina y todo. Es un grupete mafioso a los cuales no les tengo miedo", concluyó.

