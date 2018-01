Natacha Jaitt fue "ensangrentada" a denunciar a su ex ante la Justicia

Hace algunas semanas, la conductora difundió una imagen en las que se ve con golpes en su rostro, producto de una golpiza que recibió del sujeto en cuestión, de nombre de Luis Mauro Monte.

Jaitt apareció en vivo por Crónica TV con una maquillaje que simulaba ser sangre y explicó que era la única manera de poder llamar la atención para que atienda su reclamo de mayor seguridad.

Embed

"Es Luis Mario Monte y vive en Mataderos, él es que me golpea. Me atacó hace unos días", relató y agregó: "Me golpea porque le descubrí sus antecedentes penales. Estuvo preso por narcotráfico y tenencia de armas. Yo no soy Mónica Farro".

Embed ATENCION: Si se cruzan con este SICARIO LLAMEN URGENTE AL 911 , PODES SER SU PRÓXIMA VÍCTIMA. RT. pic.twitter.com/BBtyhwftMj — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 5 de enero de 2018

LEÉ MÁS

Natacha recibió una brutal golpiza de su ex y lo denunció