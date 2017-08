Buenos Aires.- Yanina y Diego no tienen paz. Luego de que el ex futbolista hablara en Intrusos, Natacha Jaitt grabó una nota con Nosotros a la mañana que no salió al aire aún porque los abogados de El Trece están evaluando si no hay riesgos de juicio. Según indicaron en el portal LaUbfal, la mediática sostuvo en la entrevista que “nada de lo que dice Burlando es legal”, que Yanina está disfrutando el escándalo y que el periodista deportivo mintió.