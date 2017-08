“Puede que ser que pueda, puede que ser que no, no quiero faltar a nuestro arreglo(?), tal vez ya no me querés, tal vez, tal vez”, tuiteó la morocha. Luego aclaró que el acuerdo judicial no está homologado. “Mi abogado no firmó. Nadie se preocupó...”, disparó.

En tanto, Yanina Latorre no quedó exenta de su ataque. “Lo único que le importa a eshaaaa es la cámara. Tomá, acá te doy más”. “La llamabas desesperada para que no saliera a hablar. Pensaste que había cambiado el teléfono? Bueno, no”, agregó la mediática, quien hace unos días volvió a escrachar a la panelista de El Trece al señalar: “Pensar en que a tu ex empleada chaqueña que echaste porque sabés lo que pasó. Puntita no le hace asco a nada”.

A tribunales

Ante el nuevo ataque virtual, Fernando Burlando confirmó que Diego Latorre está dispuesto a “iniciarle una acción penal y civil por la situación de hostigamiento y amenaza permanente”. El abogado del periodista deportivo explicó que el convenio de paz no era obligatorio. “Ahora todo lo que diga y que incurra en una calumnia o injuria será llevada a juicio”, aseguró, y dijo que tiene videos donde Jaitt aparece en situaciones “disvaliosas”. “No me interesa darlos a conocer a los medios, sino que me importa que lo evalúe la justicia”, aclaró.