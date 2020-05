Natacha Jaitt on Twitter El Dr.Muhlberger debería ir buscando una suite con Giselle Rimollo. #Avisé #intratables — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) April 2, 2013

A la luz de las denuncias judiciales de la última semana, tras las cuales el médico quedó detenido con prisión domiciliaria, se pudo ver que Jaitt observó con antelación las irregularidades que recién ahora empiezan a comprobarse en los expedientes.

Secta comercial

Más cerca en el tiempo, a fines de julio de 2017, la mediática se adelantó a su época en torno a las controvertidas promociones de productos estéticos: "Le cagué el choreo de secta comercial llamado Nu Skin a @marisabrel y ahora tendrá que vender choripanes. Cuanto le robó a la gente con la secta comercial. Mentirosa de sanatas de cremas como excusa Ni Skin. Esta ladrona. Esta estafadora", fue otro de los mensaje destinados a Brel.

En otro de los tuits, la hermana de Ulises la alerta a Mimi Alvarado (novio de El Tirri y panelista), quien había recibido el producto a cambio de menciones. "Ni se te ocurra entrar a esa secta empresarial trucha donde te fundís vos y encima te lavan el bocho. La guita es para ellos", fue el mensaje de Natacha.

Ángel de Brito fue uno de los que compartió los premonitorios tuits de Natacha. "Siempre un paso adelante", escribió Ulises Jaitt, quien compartió las imágenes que subió el conductor de LAM.

"La mayoría que habla de mí tiene el ass muy sucio"

Moria Casán está en el ojo de la tormenta por ser muy cercana a Rubén Mühlberger y promover sus tratamientos. El galeno hoy se encuentra con prisión domiciliaria, acusado de ejercer la medicina sin permisos y vender un "antiviral" contra el coronavirus. Ángel de Brito se refirió al tema en su ciclo radial de CNN: "Me dijeron que Moria está muy enojada con lo que están diciendo en los programas sobre ella, pero tiene que entender que es la más famosa", dijo el conductor de "El Espectador".

Ese comentario provocó la respuesta inmediata de Casán, quien siempre opta por hacer sus descargos en Twitter. "Einyel, te informan mal. Soy la que tiene el palo mayor de los circos mediáticos, entiendo como nadie el juego televisivo, adorado. No estoy enojada, no me molesta nada porque no miro tele y más cuando hay sobredosis de ¡Mi!", expresó la ex conductora de Incorrectas en su primer tuit.

Letal

Luego, La One se puso más picante. "Blindada y reseteada contra casi todo, la mayoría que habla de mí salvo muy contadas excepciones, no califican, por tener el ass muy sucio, y me halaga que tengan obsesión por mí, o sea me levantan la autoestima que ya sobrepasó todo", escribió.

De Brito se encargó de resonderle, aunque le bajó el tono al intercambio. "Me alegro que no estés enojada @Moria_Casan , y coincido que hay gente obsesionada con vos y no por razones éticas", aseguró el conductor. "Einyel, mirá que lo de la obsesión lo planteaste vos, eh. A mí me divierte pero es increíble como le molesta a todos que no sea YO", fue la respuesta de la ex jurado del "Bailando" para dar por finalizado un tema que involucra a muchas figuras del ambiente mediático.

La panelista criticó a la China Suárez con sarcasmo durante el móvil con LAM. "En el bosque de la China", arrancó diciendo Cinthia mientras utilizaba la maquinita facial. Y agregó: "Odio a la gente que se hace la cool. Pero decir que no usa la máquina y después encontrar publicaciones promocionando una máquina para la cara tirándonos mala leche, me parece que no está bueno".

Cinthia la ninguneó a la China

Sol Pérez se lleva una comisión

La panelista, que forma parte de la lista de famosas que quedaron escrachadas por la polémica de las máquinas faciales, explicó cómo funciona el sistema multinivel, modalidad que utiliza la empresa Nu Skin. “Uno gana reclutando gente”, dijo la rubia. Y aclaró: “Si yo hago entrar a una persona y esa persona, a su vez, vende un montón, me hace ganar una comisión de sus ventas”.

