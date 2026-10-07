La evolución sin precedentes de la mujer que sobrevivió a la inyección letal: "Está consciente y puede hablar"

Christa Pike abrió los ojos tras una semana en estado crítico, aunque sigue internada en terapia intensiva, esposada a la camilla y con pronóstico reservado.

Christa Pike , la mujer de 50 años que hace una semana sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos , se encuentra consciente y puede hablar tras haber permanecido en estado crítico, según informaron sus abogados defensores.

La interna recibió dos dosis letales de pentobarbital en una prisión de Tennessee , un procedimiento que falló y por el que fue derivada de urgencia a un hospital de la zona, donde permanecía inconsciente y con respiración asistida hasta los últimos días.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y continúa recibiendo atención médica vital ”, expresaron los letrados Randy Spivey y Kelly Gleason a través de un comunicado difundido en el sitio web Mercy for Christa.

En ese mismo texto, los representantes legales remarcaron que, a pesar de la gravedad de las lesiones y ampollas sufridas en los brazos durante el procedimiento, la paciente "permanece esposada y atada a su cama de hospital" bajo custodia policial permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación", completaron los abogados.

El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que asiste al equipo legal, señaló que este avance clínico augura una evolución favorable, aunque advirtió que aún es prematuro determinar el alcance total de su recuperación y si su estado físico podría permitirle al estado un nuevo intento de ejecución en el futuro.

Crisis política y judicial tras la ejecución fallida

El escándalo institucional provocado por la segunda ejecución fallida en lo que va del año en el estado sureño de Tennessee derivó en la renuncia este sábado del comisario del Departamento Correccional, Frank Strada.

Previamente, después del escándalo con Pike, el gobernador Bill Lee había dispuesto la suspensión temporal de todas las ejecuciones previstas en el territorio estatal a la espera de una investigación independiente.

Ante este escenario, la defensa tiene previsto solicitar una orden judicial que obligue al sistema penitenciario a preservar pruebas clave, incluyendo los registros y los números de lote de los fármacos utilizados el pasado 30 de septiembre.

Asimismo, reiteraron su pedido formal al mandatario estatal para que conmute la pena capital a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Por qué fue condenada Christa Pike en Estados Unidos

Pike fue condenada a muerte por el asesinato y tortura de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en 1995 cuando ambas eran compañeras en un centro de formación profesional de Knoxville y la acusada tenía 18 años. Cuando recibió su sentencia, el 30 de marzo de 1996, se convirtió en la mujer más joven en recibir la pena capital en Estados Unidos en la era moderna.

Su caso marcó un hecho histórico en el sistema penal estadounidense: según los registros del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, es la primera reclusa en sobrevivir a la administración completa de los fármacos destinados a la inyección letal en la era moderna.

Christa Pike había sido encontrada culpable en 1995, cuando tenía dieciocho años, por el homicidio de una compañera.

Su ejecución se programó para el pasado 30 de septiembre en la prisión Riverbend de Nashville, pero el procedimiento fracasó. Según un escrito presentado por sus abogados ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, la ejecución se extendió por más de dos horas, espacion en el cual el equipo utilizó numerosas agujas para intentar establecer las vías intravenosas y se administraron dos dosis completas de pentobarbital sin que Pike muriera.

Pike, de acuerdon con Mercy for Christa, fue víctima abuso sexual infantil, de múltiples violaciones que comenzaron cuando era muy pequeña, y de abandono y negligencia por parte de sus padres.