Momentos de máxima tensión en la U22 de Cutral Co: golpes, gritos y celulares en plena protesta

Un grupo de reclusos desató incidentes en un pabellón con patadas a las puertas y lanzamiento de objetos. Tras horas de tensión, la situación se normalizó sin heridos.

Tensión en una unidad de detención de Cutral Co: golpes, gritos y celulares durante un incidente

Una situación de tensión se registró en una unidad de detención del interior de Neuquén durante un procedimiento de control habitual. El episodio quedó contenido dentro de uno de los pabellones y fue controlado luego de varias horas de diálogo entre los internos y las autoridades penitenciarias.

El incidente ocurrió este martes, alrededor de las 19:10, cuando el personal realizaba el control correspondiente al cambio de guardia en la U22 de Cutral Co . Durante el procedimiento, los efectivos detectaron que uno de los candados de una celda que se encontraba desocupada había sido abierto.

El pabellón tiene capacidad para nueve internos y actualmente aloja a siete personas. Según explicó el comisario Carlos Furlon, coordinador operativo del Departamento de Seguridad Interior, en LU5 . Durante la revisión inicial no se pudo establecer que el candado hubiera sido manipulado. También se realizó el recuento de los internos y un control general del sector.

La situación cambió cuando se habilitó la salida de los internos hacia el patio. En ese momento comenzaron los gritos, los golpes y las patadas contra las puertas, además del lanzamiento de distintos objetos. Frente a ese escenario, el personal decidió retirarse del pasillo y convocar al jefe de la unidad para intentar controlar el conflicto.

De acuerdo con la información brindada por Furlon, los episodios de este tipo suelen aparecer cuando se detecta alguna irregularidad dentro de los pabellones y los internos reaccionan mediante reclamos y acciones violentas. En este caso, la protesta quedó limitada al mismo sector y no se extendió al resto de la unidad.

“No fue un motín”, aclaró el funcionario al ser consultado específicamente sobre lo ocurrido. Explicó que se trató de una medida violenta protagonizada por los internos del pabellón, con golpes, gritos, insultos y lanzamiento de agua hacia los efectivos.

La situación tampoco implicó que otros sectores de la unidad fueran tomados o que se perdiera el control general del establecimiento. La Unidad de Detención N° 22 cuenta con cuatro pabellones y, mientras se desarrollaba el conflicto, el personal mantuvo los controles y los recuentos correspondientes.

El jefe de la unidad intentó inicialmente restablecer la calma mediante el diálogo, aunque los primeros intentos no permitieron resolver el conflicto. Cerca de las 22 o 23, Furlon se acercó personalmente al sector junto con personal de otras unidades para intervenir en la situación.

Después de un diálogo que se extendió durante un tiempo prolongado, los internos finalmente depusieron su actitud. A partir de ese momento, los efectivos pudieron ingresar nuevamente al sector, asegurar la puerta cuyo candado había sido violentado y avanzar con el procedimiento de cierre y recuento.

El operativo concluyó aproximadamente a las 0:30, cuando se completó el cierre de las celdas del resto de los pabellones. Según explicó el funcionario, la unidad retomó entonces su funcionamiento habitual.

Furlon también fue consultado por las condiciones de alojamiento. En ese sentido, sostuvo que la U22 es una de las pocas dependencias del interior de la provincia que actualmente no presenta un exceso de población.

El pabellón donde se produjo el conflicto tiene nueve plazas disponibles y siete internos alojados, por lo que, de acuerdo con la información aportada por el funcionario, no existía en ese sector una situación de sobreocupación.

Los celulares dentro de las unidades

Otro de los puntos que aclaró fue la presencia de teléfonos celulares dentro de las unidades de detención. En las imágenes que se conocieron de lo ocurrido pueden observarse internos utilizando teléfonos celulares para filmar lo que estaba ocurriendo. Incluso se advierte la presencia de más de un dispositivo registrando la misma situación desde distintos ángulos.

Furlon reconoció que las imágenes fueron filmadas por los propios internos y explicó que el uso de celulares dentro de las unidades tiene un origen particular. Según detalló, durante la pandemia de coronavirus, en 2020, se autorizó el uso de teléfonos debido a las restricciones que impedían el contacto habitual con las familias.

En ese momento se permitió el uso de teléfonos táctiles y, posteriormente, dispositivos con WhatsApp y cámara, principalmente para facilitar la comunicación con familiares y mantener el contacto durante las restricciones sanitarias.

Con el paso del tiempo, explicó el funcionario, el uso de estos dispositivos comenzó a ser regulado. Sin embargo, los controles para impedir el ingreso de elementos no permitidos continúan siendo una de las tareas habituales del personal penitenciario.

Furlon señaló que existen dificultades para realizar controles físicos invasivos en determinadas circunstancias, especialmente durante las requisas vinculadas con mujeres y niños que ingresan a los establecimientos. Esa situación, según explicó, puede generar puntos en los que resulte más difícil detectar el ingreso de determinados elementos.

Los teléfonos celulares están incluidos entre los objetos que no deberían ingresar a las unidades, aunque las imágenes difundidas luego del episodio ocurrido en Cutral Co muestran que algunos internos contaban con estos dispositivos al momento de la protesta.

El funcionario remarcó que los controles se realizan de manera permanente, pero admitió que existen limitaciones vinculadas con los procedimientos de requisa y las medidas de seguridad que deben respetarse.

El episodio terminó sin que la situación se extendiera a los otros pabellones. Luego del diálogo con los internos, se realizó el recuento general, se aseguraron nuevamente las puertas y el personal completó el cierre de la unidad durante la madrugada.