Diego Mauro, único acusado que irá a juicio por Viento Sur: "A los que luchamos, nos ponen como el mal del país"

Es el único que irá a juicio de los nueve acusados. Dijo que la intención de los fiscales fue "dar un escarmiento" a las organizaciones sociales en Neuquén.

Diego Mauro , referente del Frente de Organizaciones en Lucha ( FO L), quedó como el único imputado que podría llegar a juicio oral en la causa por la Cooperativa Viento Sur . La jueza Natalia Pelosso sobreseyó a los exministros del gobierno de Omar Gutiérrez , Abel Di Luca y Germán Chapino , y dispuso una suspensión del juicio a prueba por un año y medio para seis integrantes de la cooperativa.

Para Mauro, el resultado confirma lo que la organización sostuvo desde el inicio: "Está claro que hay una persecución a las organizaciones y a los referentes de las organizaciones".

En diálogo con Radio Universidad Calf, el dirigente repasó las cuatro jornadas de audiencia en las que la fiscalía, a cargo de Pablo Vignaroli expuso por qué pretendía llevar a todos los acusados a juicio, y la defensa presentó la prueba disponible.

Los cortes de calles eran habituales en Neuquén. Pedidos de programas, fondos y capacitaciones. Sebastian Fariña Petersen

Según la lectura de Mauro, la resolución desarmó el núcleo de la acusación. "Quedó muy claro expuesto por la jueza que no hubo planificación, como quiso hacer valer la fiscalía", sostuvo, y agregó que también quedó descartado el enriquecimiento de los integrantes de las organizaciones.

Viento Sur: el único acusado que quedó en pie de las organizaciones sociales

El referente afirmó que el 93% de los fondos fue destinado a las familias y que el resto se utilizó para la compra de materiales y herramientas para las capacitaciones. También señaló que la jueza puso en cuestión el valor de la única testigo con la que contaba la fiscalía para sostener la elevación a juicio de todo el grupo.

Sobre por qué la magistrada mantuvo la acusación por defraudación en su caso, Mauro explicó que el punto pendiente es aclarar en el debate la compra de terrenos y vehículos, que se hizo con dinero de los programas, del decreto 1672/2022 de capacitaciones laborales.

"En la mayoría de los casos, la fiscalía acusaba en generalidades. Eso es lo único que quedó", dijo, y atribuyó la caída del resto de los cargos a la falta de pruebas. En la emisora se indicó que el planteo restante se vincula con la adquisición de una camioneta para la organización.

Los abogados de los referentes de las organizaciones sociales durante la audiencia de control de acusación a cargo de la jueza de Garantías, Natalia Pelosso. Sebastián Fariña Petersen

Mauro vinculó su situación con el contexto político en el que comenzó la causa, hace cerca de tres años, en los inicios de la gestión de Rolando Figueroa. "Lo que buscaban era acallar a los que luchamos", afirmó, y habló de la intención de "dar un escarmiento a los referentes sociales para que la sociedad entienda quién pone orden".

"Si uno lee los diarios y vuelve a esa época, está bien claro que mi nombre, mi persona, era lo más importante que podía pasar en esos tiempos", señaló.

Y cuestionó la instrucción de la causa: "Mi nombre aparece en todas las hojas". Calificó además como "muy tendenciosas" las entrevistas realizadas a la expresidenta de la cooperativa.

Respecto del sobreseimiento de Abel Di Luca y Germán Chapino, el referente del FOL consideró que fue el punto más sencillo de resolver.

Según su análisis, no existió ninguna orden ni comunicación del gobierno provincial ni de la Contaduría General para que los exfuncionarios actuaran como sostenía la acusación, y se limitaron a cumplir lo que establecía el decreto firmado por Gutiérrez: pagar los fondos a partir de la presentación de los listados.

"La fiscalía no pudo probar nada de todo esto que imputó a los funcionarios", sostuvo.

Apelaciones y sin fecha

La fiscalía anunció que apelará la resolución, y Mauro adelantó que su defensa también recurrirá el punto que lo mantiene imputado. Por eso, aclaró, no hay fecha prevista para un eventual juicio. Los abogados esperan novedades sobre los plazos de impugnación la semana próxima. Es una causa compleja y pueden ser 10 días hábiles.

"Es muy importante que la sociedad sepa estas cosas, porque desde el poder siempre se nos pone como si los que luchamos fuéramos el mal del país", cerró.

"Nosotros ya estábamos muy tranquilos. Seguimos laburando en el mismo lugar donde estábamos", concluyó.