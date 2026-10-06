La víctima solía permanecer en la zona donde fue encontrada y se encontraba en situación de calle. La Policía busca reconstruir sus últimas horas.

Quién era el hombre de 53 años asesinado junto a las vías en Neuquén.

El hombre encontrado muerto junto a las vías de Neuquén el sábado por la noche ya fue identificado. Se trata de una persona que solía permanecer en ese sector de la ciudad y que, según la información reunida hasta el momento, se encontraba en situación de calle.

El cuerpo fue encontrado después de las 20:30, en un sector cercano a calle 12 de Septiembre y Gobernador Anaya. Una pareja que circulaba por el lugar advirtió que había una persona tendida al costado de las vías y se acercó para asistirla.

Cuando llegó el SIEN, constató que el hombre había fallecido. La Policía comenzó entonces a trabajar para determinar qué había ocurrido y quiénes estuvieron involucrados.

La víctima fue identificada como Mariano Morales, de 53 años. Según informó el comisario mayor Julio Muñoz, subdirector de Delitos, estaba documentado y era una persona que solía permanecer en la zona donde fue encontrada.

Cómo ocurrió el fallecimiento

El hecho es investigado como un homicidio. Morales presentaba una herida de arma blanca en la zona del tórax y otras lesiones similares en una de sus piernas y en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con las primeras estimaciones realizadas por los investigadores, el ataque habría ocurrido alrededor de las 20:30 del sábado 3 de octubre. Sin embargo, la Policía recibió el aviso cerca de las 22, cuando la pareja encontró al hombre tendido junto a las vías.

La investigación quedó a cargo de la División Homicidios del Departamento Seguridad Personal. Por el momento, no hay testigos que hayan observado directamente el momento en que Morales fue atacado.

Cámaras para identificar a los atacantes

Ante la falta de testigos presenciales, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Muñoz explicó que se realiza un análisis de las cámaras del Comando con el objetivo de determinar qué personas estuvieron en el sector durante el horario en el que se habría producido el ataque.

La Policía busca establecer si Morales estaba acompañado antes de ser agredido, quiénes circularon por las inmediaciones y si alguna de esas personas puede estar vinculada con el homicidio.

También se intenta reconstruir los movimientos habituales de la víctima y establecer con quiénes tenía contacto en la zona. Esa información podría aportar nuevos elementos para orientar la investigación.

Hasta el momento no se informó la detención de ninguna persona por el crimen. Homicidios continúa con el relevamiento de las imágenes y otras medidas destinadas a identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que fue asesinado Mariano Morales.