Las famosas se defienden de las acusaciones de estafa y en las redes se ríen de ellas

“Hay un montón de productos. Esta maquinita está agotada y recién ahora volvió a entrar. Si fuese malo el producto, no se pediría tanto. Es para limpieza facial, con diferentes cabezales”, comentó Sol Pérez, en un debate junto a Guillermo Andino, Pia Shaw y dos entrevistadas, Mai Pistiner, quien explicó con funciona la empresa que tiene más de 20 años en el mercado, y Flor Calvi, que formó parte de este sistema.

En ese momento, Calvi, le explicó a todos de que se trataba el marketing multinivel, estrategia que utilizan este tipo de empresas. “Esto no es una estafa como el telar de la abundancia, porque hay un producto en el medio”, arrancó y Pistiner agregó: “Ellos en su página te aclaran que obtenes grandes bonos por liderazgo, es decir, por sumar gente a la empresa y hacer que ellos suman más gente”. También aclararon que las ganancias por reventa son mínimas, en comparación con dichos bonos, y que los productos, como la “maquinita” para el rosto en cuestión, está sobrevaluado, ya que en tiendas online como Amazon o E-Bay, cuestan alrededor de 15 dólares.

“Se gana plata por la cantidad de productos que vendes”, acotó Sol, y las jóvenes le manifestaron que ese era su caso porque era famosa. Es que según explicaron, las influencers o mediáticas, tienen un trato diferente, ya que gracias a sus millones de seguidores pueden obtener fácilmente ventas.

En este sentido, Pistiner y Calvi hicieron referencia en que muchas mujeres pueden ingresar en el negocio a través de ellas y después no pueden ver ninguna ganancia, en caso de llegar a hacer un fuerte inversión inicial. Fue ahí cuando Pérez comentó que muchas mujeres que quieren iniciarse en la empresa se les exige que compren los productos para probarlos y ahí recién promocionarlos.

En este punto, la blonda ya se había convertido en tema de conversación en las redes sociales, e incluso muchos apuntaron a que ella es abogada y debería de saber como funcionan estas empresas. “Estoy mirando América. Y que altanera asquerosa y groncha que es sol Pérez. Saquenla de los canales pq es repulsivaaaaa”; “Sol Perez defendiendo la estafa de las maquinitas? No me sorprende, hace unas semanas estaba defendiendo las jubilaciones sin aporte que es mucho peor” y “Lo peor es que Sol Pérez es estudiante de abogacía, ponele que no puede desconocer como funcionan estas empresas y los fallos que tuvieron en su contra. No es tonta, está haciendo plata y le importa un huevo sus seguidores”.

maru alsina on Twitter 1ro: que maleducada que es Sol Perez. Las pocas veces que la escuche discutir con alguien por temas que la tocan o no esta de acuerdo, Grita-interrumpe-maltrata (y participa de un noticiero... ).

2do, Se ve que le es muy dificil entender el problema o transfondo de la cuestion — maru alsina (@MaruAlsina) May 20, 2020

Nair Safenraiter on Twitter Me acuerdo del futbolista de Lugano que me dijo: "Me comprás Herbalife y te dejo como Sol Pérez". Mirá si le hacía caso y terminaba siendo una boluda que defiende NuSkin (?) — Nair Safenraiter (@NaiSafen) May 20, 2020

Ángelitas contra la dermatóloga

En Los Ángeles de la Mañana, la “maquinita” para la cara fue el gran tema de apertura, teniendo en cuenta que dos de las panelistas, Yanina Latorre y Mariana Brey, son revendedoras del producto.

Desde el principio, Latorre se mostró furiosa de que su nombre se vinculara a una estafa y aseguró que los productos son de primera calidad. Un tanto más relajada se mostró Brey, quien comentó que ella jamás había tenido ningún problema con la marca.

Buscando otra opinión al respecto, la producción se comunicó con una dermatóloga, que Mariangeles Jofre, quien puso en duda el funcionamiento de la maquina galvánica, ya que afirmó que puede traerle problemas a las personas con rosácea.

“Hay dos máquinas que se están comercializando y la de limpieza no tiene ninguna contraindicación. Es solo un aparatito que tiene un cabezal que gira y estimula la limpieza a través de un producto. Yo lo que les recomiendo a mis pacientes es tener un buen producto de limpieza y no tanto el aparatito”, arrancó diciendo la profesional, y luego agregó: “Me preocupa un poco más la máquina de corriente galvánica porque esa puede tener algunas contraindicaciones que las tratamos nosotros en consultorio. Las pieles con rosácea está contraindicado que lo usen porque la corriente genera calor y el calor es algo que tienen que evitar las personas con rosácea. No pueden causar quemaduras porque la corriente es débil, pero el calor genera un brote”.

En otro punto, la dermatóloga explicó que las cremas son productos estéticos en si y que en algunos casos pueden generar un brote de acné.

Si bien todos los productos están aprobados por la FDA a nivel internacional, la profesional aclaró que muchos artículos son aprobados por ese organismo en la fase 3 de evaluación, pero luego deben ser revistos cuando presentan algún inconveniente, los cuales son testeados en la fase 4 de dicho proceso.

Fue allí que Latorre le cuestionó a la dermatóloga el si había utilizado la maquinita o las cremas, ya que recién ahí podía opinar. En tanto, Brey, sin querer desmerecer su opinión, señaló que el escándalo se desató a raíz de que muchas estéticas, lideradas en muchos casos por dermatólogos o cosmetólogos, tuvieron que cerrar sus puertas por el aislamiento, y muchas de sus clientas están optando por esta opción.

“imagínate estudiar 7 años de medicina y 4 años de especialización en dermatologia para que después te vengan a discutir Mariana brey y Yanina latorre en un programa de chimentos, siento vergüenza ajena por ellas dos #lam”; “Yo no puedo creer estar viendo a Mariana Brey y Yanina Latorre discutirle a una dermatóloga sobre las maquinitas de mierda esas, defendiendolo como si su vida dependiera de ello. A una mina que ESTUDIÓ y evidentemente sabe muchisimo más que ellas. Es muy patético todo” y “El tupé de Yanina Latorre y Mariana Brey para refutar lo que dice una DERMATÓLOGA sobre PIEL !”, fueron algunos de los comentario s que circularon en las redes.

