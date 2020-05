Laurita Fernández, Sofía "Jujuy" Jiménez, Silvina Escudero, Sol Pérez, Zaira Nara, Marcela Kloosterboer, Mariana Brey, Yanina Latorre, Cinthia Fernández y Nicole Neumann fueron algunas de las celebrities que se sumaron al proyecto y, en su rol de influencers, lo promocionaron en sus redes sociales.

En tanto, Eugenia "China" Suárez y Jimena Barón reavivaron la polémica en las últimas horas con mensajes con claras indirectas hacia el negocio del exfoliador facial.

NO quiero vender ninguna "maquinita" para la cara. Gracias. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 19, 2020

Mientras la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza acudió a su cuenta de Twitter para avisar que no quiere vender "ninguna maquinita para la cara", "La Cobra" publicó una serie de stories en Instagram diciendo que para tener la piel linda no son necesarios productos caros , sino una rutina sana de vida.

jimena barón (1).jpg

Por su parte, Malena Pichot fue aún más dura, y tal como hizo con el telar de la abundancia, se sumó a la cruzada contra la maquinita. "Lo más triste de las estafas piramidales es que la gente que cae necesita creer en algo que pueda salvarlos. Es la misma lógica de las sectas. Por eso las explicaciones no alcanzan nunca y la lógica no sirve. Es el problema de la fe aplicada al capitalismo", tuiteó. Y en otro posteos agregó: "Mas allá de la estada piramidal...¿Que carajo hacen las famosas vendiendo máquinas y cremas? No promocionando! Vendiendo ellas mismas!".

Mas alla de la estada piramidal...¿Que carajo hacen las famosas vendiendo máquinas y cremas? — malena pichot (@malepichot) May 19, 2020

En medio del debate que generó el tema, Nicole Neumann salió a bancar el producto y el negocio, lo que le valió numerosas críticas en las redes sociales.

"Yo tengo a mi cosmetóloga, pero esa maquinita te saca las células muertas de la piel y es un poco más profunda que simplemente los masajes que uno se hace con la mano, una espima limpiadora y agua", dijo y agregó:" Igual está en cada uno cómo cuidarse".

Embed

Este miércoles en Nosotros a la mañana, la modelo hizo un nuevo descargo y aseguró que el negocio "no es ninguna secta".

Embed

En tanto, Cinthia Fernández expresó: "Hoy en todos lados salió una gran mentira y estoy enojada. Antes de empezar a vender la empresa te llama para preguntarte si lo usaste y si te dio resultados. Después de esa reunión, ellos deciden si vos podés vender, porque no es vender por querer ganar dinero o sin saber qué se está promocionando. Se dijo que era una estafa piramidal, pero para que pase eso el de arriba tiene que ganar más que el de abajo. Y los que vendemos ganamos por lo que vendemos, nadie estafa a nadie. No es que uno gana más que otro", sostuvo.

"Lo que pasa es que subimos posteos y se leen pocos comentarios decir que es una estafa, y eso pasa porque muchos centros de estética se ven afectados ante estas máquinas", disparó. A veces pasa que esos comentarios son de otras empresas que venden productos similares y lo hacen para que no te compren a vos", dijo sobre las críticas.

Luego, le dedicó un video a la China Suarez. "Me llamó mucho la atención que la China dijo 'yo no vendo esas máquinas' y tres segundos después promocionaba Dior".

Embed

En sintonía, Yanina Latorre aseguró que la venta de estas maquinitas faciales no tiene nada que ver con el telar de la abundancia. "No entiendo por qué dicen eso y lo comparan con el Telar de la Abundancia, que fue una truchada. Acá hay una empresa que te ofrece cremas y vos las comprás o no. No entiendo la comparación. En este caso de las cremas es para ayudar a una amiga. Pero lo hago con mucha gente, que le doy una mano y no cobro nada", sentenció.

