Brenda Asnicar le dedicó un insólito insulto a un seguidor

"De Charly García conocemos, entre otras composiciones, Bienvenidos Al tren, Confesiones de invierno, Cerca de la revolución, No me dejan salir. ¿Qué hit metió la ex de Tevez de su autoría?", preguntó un internauta burlándose de la ex actriz de Patito Feo por ponerse a la par del reconocido músico.

Inmediantamente, Brenda salió al cruce y lo liquidó con un curioso insulto. "Mirá, pedazo de pete atómico. Yo no soy la nada de nadie. Soy Brenda Asnicar. Empecé a trabajar a los 11 años cuando vos seguro te comías los mocos. Aguante Charly que banca, motiva y saca lo mejor de mí. Como diría Charly: 'Vos no sos lindo'. Aguante las muejeres en la música", sentenció.

"Respetá que robaba maridos ajenos, que se la volteó media farándula y que después de Patito feo, hace 20 años, nadie sabe que más hizo de su vida, aparte de saltar de cama en cama...una trayectoria inmaculada", disparó otro seguidor en un agresivo y misógino mensaje, que la actriz no dejó pasar.

"Esa será tu opinión, Charly evidentemente piensa distinto. En todo caso cuando vayas a su casa y charles con él de música y su familia te invite a compartir con el o cantes o te subas a un escenario con él, vas a entender lo ignorante o ridícula que puede ser la gente como vos...", menifestó haciendose eco de violento posteo.

"Eso crees vos JIMENA?! Que la única chance de una mujer colaborar con @charlygarcia es teniendo algo con el!? Eso es el potencial que le ven a las mujeres?? Es tan triste como estúpido, y retrasa millones de años...se nota que no conoces a @CharlyGarcia. Es 2020 mi amor", expresó en otra publicación la ex protagonista de Cumbia Ninja, al responderle a una tuiteraque también la atacó con argumentos prejuiciosos y machistas.

Con todo, el exabrupto fue celebrado por varios seguidores de la actriz, quien -orgullosa- replicó sus posteos.

"Las divinas se desconstruyeron y dejaron de llamar feas a otras chicas para decirles “pedazo de pete atómico” a Raules", fue otro mensaje que la novia de Duki retuiteó.

