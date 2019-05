"Por respeto y gratitud a todo lo que viví, ni siquiera debería tocar el tema. A mi no me gusta opinar al respecto por respeto a todo su entorno", comenzó diciendo la ex Patito Feo intentando evitar el tema.

"¿Dónde se enamoraron? ¿Cómo se conocieron?", inquirió La One, pero Asniscar intentó patear la pelota afuera: "Fue hace un montón de tiempo... ni me acuerdo... Fue en un restaurante, pero me da cosa hablar de eso, está casado"

Ante la insistencia de la conductora agregó: “Según yo tengo entendido, la historia es que él estaba separado”.

“¿Y qué te va a decir ‘mi mujer es un amor’?”, lanzó Cárpena. “Al final las mujeres siempre terminamos en el medio de lo dice o no dice un hombre”, comentó la ex protagonistas de Cumbia Ninja, tratando de salir del paso.

Luego de que Asnicar confirmara que ella tenía 17 años cuando comenzó el romance con el jugador, la panelista redobló la apuesta. "Vos tenías 17 años", remacó Cárpena y dirigiéndose a sus compañeras consultó: "¿Era menor de edad?". "Era menor de edad, pero en realidad no encuendra un abuso", replicó una de sus colegas mientras, sorprendida e incómoda por lo que estaba escuchando, Asnicar se apresuró a acotar: "¿Estamos hablando de si me abusaron? No, chicos".

"Cuando estabas de novia con Tévez, tenías 17 años, eras una bebé", recalcó Cárpena. "No era una bebé, tenía 17 años", reformuló Asniscar y guiñó un ojo. "Perdón, no me discrimines. ¿Sabés por qué me siento discriminada? Porque últimamente estoy escuchando que si uno no piensa como ‘piensa la gente’ dicen que estás antigua, porque tengo otra edad y tengo derecho a pensar como pensaba en mi época", contrapuso Nora.

"Para mi eras chiquita y él era un hombre grande, era un señor. ¿Ya estaba casado? ¿Tenía hijos?", preguntó la panelista. "Sí, tenía y ya estaba separado", contestó la invitada. "Ah, ya tenía y él te dijo que estaba separado. ¿Pero él no vivía con la mujer?", manifestó Nora. "Por qué no lo llamas y le preguntas", dijo rápida de reflejos la entrevista. "Me extraña eso habiendo criaturas en el medio. Yo como mujer grande se que un hombre no te va a decir 'estoy separado'”, dijo Nora

Como la discusión iba poniéndose más incómoda, Moria decidió terminar el tema sin más vueltas y Asnicar remarcó que de ese vínculo solo tiene coas lindas par decir.

Por otro lado Brenda aseguró que no volvería a trabajar con Juan Darthés, quien fue acusado de violación por Thelma Fardín, su compañera de Patito Feo.