Cuándo estará listo el megapuente que transformará el ingreso por el acceso norte a Neuquén

El impresionante despliegue vial de la avenida Alfonsín registra un ritmo ininterrumpido. Se acortan plazos para aliviar el tránsito crítico.

Avanza el puente de calle Jujuy del nuevo Acceso Norte: "Viene muy rápido", destacaron Gaido y Pasqualini

La construcción del nuevo Acceso Norte de Neuquén capital mantiene un ritmo ininterrumpido y los equipos ya se preparan para hormigonar la losa del puente sobre la calle Jujuy.

"Es una obra maravillosa, de una empresa neuquina, más de 40 trabajadores de manera permanente", destacó el intendente Mariano Gaido.

El despliegue territorial busca ordenar definitivamente un punto crítico de ingreso donde convergen miles de conductores. "Ya podemos ver cómo se están llevando adelante los dos puentes que van a permitir cuatro accesos a la ciudad", precisó la secretaria de jefatura de gabinete, María Pasqualini.

La Municipalidad lleva adelante este megaproyecto mediante una inversión propia que supera los 30.000 millones de pesos. Esta enorme inyección de capital proviene enteramente de recursos locales, sin recurrir a créditos externos ni asistencia financiera.

"Fondos propios, fondos del superávit, sin endeudamiento, lo que hace que los neuquinos le demostremos al país lo que es ser eficiente", remarcó Gaido.

El propósito central de todo el complejo de hormigón es resolver la saturación vehicular. Los registros oficiales indican que el corredor de la avenida Alfonsín soporta una fuerte presión de tránsito.

Pasqualini detalló: "La verdad es que es una obra importante para la ciudad porque recordemos que por este ingreso, por Avenida Alfonsín, ingresan en la hora pico día de semana arriba de 70.000 vehículos".

El diseño de la red de caminos incluye pasos a distinto nivel para anular cruces directos y garantizar maniobras seguras.

La planificación estipula que los autos provenientes de la calle Salta atravesarán la intersección fluyendo directamente por el nivel inferior.

En paralelo, el tráfico que se mueva por la calle 9 de Julio tendrá su ingreso asegurado transitando por el nivel superior de la estructura.

"Esta obra va a permitir que quienes vengan, quienes ingresen por Avenida Alfonsín tengan cuatro derivadores para poder ingresar a la ciudad", apuntó la funcionaria sobre la dinámica futura de las arterias.

El puente que conecta la avenida Raúl Alfonsín con 9 de Julio ya muestra su fisonomía casi terminada y lista en su base superior.

En ese segmento aéreo puntual ya se finalizó la totalidad del proceso de armado estructural, las tareas de hormigonado y el posterior tensado de cables.

A nivel del suelo, el frente de obra correspondiente a la apertura de la calle Salta también reporta progresos definitivos. Las máquinas operativas en el terreno ya lograron alcanzar el nivel de la subrasante en toda la traza proyectada.

El próximo paso en ese tramo específico será comenzar con los encofrados necesarios para conformar el cordón cuneta.

Todo este desarrollo en superficie se apoya en una compleja red de contención subterránea que ya se encuentra cien por ciento operativa. El trabajo pluvial ideado para resolver la presencia de agua bajo la superficie quedó totalmente concluido.

Para lograrlo de manera definitiva, se construyeron grandes drenajes que se conectaron directamente a los caños del sistema principal.

Con los principales obstáculos superados y un fuerte ritmo de ejecución, el cronograma permite anticipar la finalización total de los trabajos para el mes de diciembre, adelantándose al plazo estipulado inicialmente para el año que viene.

El objetivo es consolidar una trama vial moderna que le permita a Neuquén capital crecer de forma ordenada y planificada.

En este sentido, el intendente señaló que "las grandes capitales tienen accesos fluidos, accesos modernos”. Y agregó que "trabajar en cada uno de los sectores de la ciudad también para la fluidez del tránsito en este caso en el Acceso Norte es fundamental".

La ejecución final del Acceso Norte no solo conectará barrios, sino que jerarquizará por completo la puerta de entrada a la capital provincial.