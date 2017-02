Natalia Pino sueña con participar en Cuestión de peso

Neuquén.- Cuestión de peso, el reality que tiene como objetivo mejorar la salud de las personas que padecen obesidad, podría tener una participante regional. Se trata de Natalia Soledad Pino, de 34 años, oriunda de Cinco Saltos.

Natalia pesa 160 kilos y desde hace muchos años lucha contra la obesidad mórbida. Como si fuera poco, también tiene problemas de tiroides, que controla con un minucioso tratamiento.

“Me tengo que presentar el jueves 9 en el casting de Cuestión de peso. No puedo creerlo, lloro de la emoción”, anunció la mujer en su muro de Facebook para luego contarle a LM Cipolletti: “No puedo seguir engordando, ni llegar a la depresión. Por eso pido ayuda, me da miedo que esta enfermedad me lleve a la muerte”.

Como ella misma contó, sueña con llevar adelante “una vida normal” en la que pueda comprar ropa en una tienda y que no le quede chica, subir a un colectivo y ver que otro pasajero se siente a su lado sin problemas; caminar y que no le duelan las rodillas, poder ponerse las medias o atarse los cordones de sus zapatillas sin ayuda.

Esta no es la primera vez que intenta ingresar al ciclo de El Trece, ya que había probado en dos oportunidades, sin buenos resultados. Su insistencia tiene que ver con que el tratamiento para bajar de peso en la Clínica del doctor Alberto Cormillot (la gran vedette del programa) es demasiado costoso, aproximadamente 200 mil pesos por mes, y ella sólo cobra una pensión por discapacidad. “Es mucho lo que sale el tratamiento y si entro a Cuestión de Peso, todo lo cubre el programa”, señaló.

Tan entusiasmada está con el llamado de la producción que hasta creó un grupo en Facebook con el nombre “Natalia Soledad Pino Cuestión de Peso 2017” y ya cuenta con el apoyo de alrededor de 16 mil personas, número que sigue creciendo.

Doce: Serán los participantes que protagonicen la nueva temporada del reality.