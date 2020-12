El Ministerio de Salud recordó las medidas de prevención para reunirse con la familia y los amigos de manera segura de cara a la Navidad y al Año Nuevo. Así, remarcó lo que sí y lo que no conviene hacer para evitar la transmisión del COVID-19.

"Lo más importante es la planificación de todo lo que vamos a hacer en las próximas semanas para poder cuidarnos nosotros y a nuestros seres queridos. Lo que sabemos es que la transmisión del virus es muchísimo mayor en espacios cerrados o poco ventilados, y que es mayor cuando tenemos mayor número de personas y cuando estas personas no corresponden a nuestros contactos habituales", explicó.

Además, recalcó que el contagio "es mayor cuando no se respetan las medidas de distanciamiento, no se usa tapabocas". "Entonces, es muy importante que ya desde ahora, se empiece a planificar qué se va a hacer y esto debe incluir evitar, en primer lugar, todas las reuniones sociales que no sean extremadamente necesarias en esta semana; y en caso de tenerlas, limitar el número de personas en esas reuniones y restringirlas a quienes son contactos habituales para disminuir el riesgo de dispersión en otros ámbitos", agregó.

En segundo lugar, enfatizó realizar los encuentros "en espacios abiertos y si no es posible, asegurarse que el lugar donde se desarrolle esté bien ventilado". También, instó a "intentar sentarse cerca de los contactos más estrechos, no compartir utensilios, cubiertos, vasos y demás; y limitar el consumo de alcohol en exceso, que hace que se disminuyan las normas de distanciamiento". Por último, la funcionaria nacional llamó a "limitar las salidas posteriores para evitar el contacto con otras personas".

David Nabarro, uno de los seis enviados especiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para abordar la pandemia de COVID-19, afirmó en una entrevista a Sky News que la nueva cepa del SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido parece transmitirse más fácilmente entre jóvenes y niños.

"Existe la preocupación de que si esta mutación realmente se está replicando o creciendo mejor en los niños, entonces podría tener un efecto en cadena para la propagación del virus en toda la población del Reino Unido", aseveró el especialista. A raíz de esto, el experto indicó que hay motivos para que la gente sea "sustancialmente más cautelosa" y vuelva a respetar todas las medidas preventivas.