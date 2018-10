Nazarena, entusiasmada con Tinder

Eufórica

“Me quedé hasta las siete de la mañana. ¡Qué divertido! Ahora, yo me pregunto, ¿posta se encuentran?”, escribió Nazarena sorprendida y reveló: “Había parejas tipo ‘queremos conocer gente copada’, hombres casados diciendo ‘soy casado y la quiero pasar bien’… Andá a pasarla con tu mujer”.

Había parejas tipo ‘queremos conocer gente copada’, hombres casados y un par de flacos que se parten

“Había un par de flacos que se parten… No entiendo, ¿qué hacés en Tinder buscando lo que sea? Si podés ir a la calle y lalala…”, cuestionó. Sin dejar de lado su sorpresa ante la naturalidad con la que se manejan los usuarios de Tinder, contó lo que le explicó una de las personas: “Pero bueno, hablando con alguno que otro, me dicen que es una red social como cualquier otra y es como abrir el abanico”.

Sin amor

En julio pasado Nazarena se separó de Leandro Camani luego de varios meses de relación. “Después de Fabián no me volví a enamorar. Él es un hombre muy lindo, que se portó siempre muy bien conmigo. Pero me pasa siempre: después de un tiempo me doy cuenta de que no estoy enamorada”, había expresado Nazarena el mes pasado.