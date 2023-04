Necesita que unos 6 mil neuquinos donen $100 para operarse de un tumor

“Hace un año que no me opero. Ya perdí la cuenta de cuantas operaciones me sometí, son 20 años que llevo con la enfermedad. Serán como cuarenta, estimó”, Daiana a quien a los 13 años le sacaron el primer tumor porque se había quedado sorda, después le descubrieron un segundo tumor en el otro oído y le colocaron un implante de coclear.

“En la primera operación fue que me cortaron el nervio facial. El año pasado me sacaron un tumor que tenía entre el útero y la vejiga. Era un tumorcito, muy chico, pero los dolores que me provocaban eran terribles”, recordó Daiana en diálogo con LMNeuquén.

Lo que le preocupa es poder mantener la vista que le queda de uno de sus ojos. “Me está costando un montón salvar mi ojo. Es como que no llego a terminar de salvarlo. Desde hace ocho años tengo un implante ocular para que me regule la presión, pero hace tres semanas que me descubrieron una infección y me lo tienen que sacar porque puedo perder el ojo”, relató.

Los médicos le dijeron que la tienen que operar, que tienen que retirarle la prótesis y cortar la infección para que siga viendo lo poco que ve. Ese implante le regulaba la presión porque cuando se lo colocaron tenía 60 de presión. Ahora se le infectó y deben retirárselo.

Desconoce si, una vez sorteada la infección, se lo podrán volver a implantar. Pero esta campaña pública y solidaria que emprende ahora es para poder retirárselo y que la infección no agrave más la situación.

“Ahora veo la luz y veo algunas sombras que se me cruzan, pero eso para mí es un montón. Perder eso es mucho. Estoy tratando de mantener mi ojo sano para que en un futuro haya un ojo que me haga ver todo. Así como escucho con un implante estoy esperando (algún avance tecnológico) para ver normal”, admitió Daiana.

campaña solidaria- Daiana Velovich - operación-2.jpg

Necesita del aporte solidario de los neuquinos para reunir 675.500 pesos solamente para la operación, también tiene que juntar dinero para costearse los pasajes y la estadía en Buenos Aires. Además, tiene que viajar a Córdoba donde le tienen que hacer estudios porque tiene afección una afección por la que se le duerme una pierna y un dolor de cabeza impresionante. Cree que debe ser producto de la misma enfermedad porque todavía no logran determinarlo.

“En febrero me encontraron angiomas en la medula espinal, que son tumorcitos que están creciendo, es algo nuevo. Van encontrando cosas nuevas siempre”, se lamentó.

Dijo que está acostumbrada a escuchar hablar sobre tumores como a padecerlos. “No me queda otra. Sé que hay gente que no quiere ni mencionarlos. Hay que seguir, además tengo un nene de 12 años al que tengo que dar el ejemplo”, señaló Daiana en referencia a Valentín.

“Me dice: ´tranquila mamá´”, contó Daiana cuando más de un dolor la aqueja por estos días. “Es mi orgullo, es escolta de la bandera. Este año termina séptimo, tengo que seguir por él. No verlo a él o la luz sería una pesadilla”, aseguró.

campaña solidaria- Daiana Velovich - operación.jpg

Necesita que unas 6 mil personas donen unos 100 pesos o lo que puedan o tengan a su alcance para poder reunir el dinero para la operación. “Es urgente, le tengo que avisar al medico para que me acomode un turno. Siempre cuento con la gente. Así la infección no me causa una desgracia mayor. Tengo mucho miedo de perder mi único ojo”, admitió la joven mujer que pasó la mayor parte de su vida en continua lucha contra la enfermedad.

Necesita una donacion para operarse de un tumor.MOV

Los que quieran colaborar, para que pueda realizarse la cirugía conjuntival con injerto, pueden hacerlo a través de la cuenta que tiene en el Banco Nación bajo el nombre de María Daiana Velovich. El CBU de la caja de ahorro es 0110785430078501115083 con el número de cuenta 25457850111508; o bien Mercado pago Alias: daianavelovich (a nombre de Jorge Velovich). También deja como alternativa comunicarse al teléfono 2996236877.