Negocios abarrotados para abastecerse ante el blindaje de Loncopué

El gobierno dio plazo que hasta este viernes a las 14 para que los vecinos compren sus alimentos necesarios para que coman sus familias y por eso hubo colas de hasta dos cuadras para comprar en los supermercados y mercados como se ve en el video.

Fue el Comité de Emergencia por la pandemia el que resolvió el aislamiento total de todos los vecinos de Loncopué, localidad de poco más de 6 mil habitantes.

Es que desde las 14 de este viernes y hasta el próximo martes 14 a las 10 de la mañana estará prohibida la circulación en las calles, salvo excepciones, y estarán cerrados todos los comercios. Además habrá presencia de Gendamería en los accesos a la localidad, ubicada sobre la Ruta 242, y se reforzará la presencia policial en las calles de Loncopué.

"Estará todo cerrado y todo parado. Lo que no entendimos por las buenas deberá entenderse por las malas. Lamento mucho por quienes venían cumpliendo con la cuarentena pero no queda otra", había dicho ayer el intendente Walter Fonseca, en referencia al no acatamiento de la cuarentena obligatoria que hubo en su localidad por lo que ya hay 24 personas con coronavirus.

Luego del martes que viene los comercios abrirán en Loncopué de 10 a 16 hasta el jueves 23 a las 12. Fecha hasta la que estará prohibido el ingreso y egreso de personas a la localidad con o sin domicilio en ella.

