Netflix podría lanzar una cuarta temporada de Anne with an E

Anne with an E podría tener una cuarta temporada.

En 2017 Netflix lanzó “ Anne with an E ”, una serie canadiense que cuenta la historia de Anne, una niña huérfana que es adoptada por dos hermanos de avanzada edad, que viven en un pequeño pueblo pesquero a principios del siglo XX.

Los que vieron “ Anne with an E ” seguramente quedaron prendados de este seriado de Netflix que con tres temporadas se ganó el corazón de los televidentes. Con una excelente crítica, la producción televisiva protagonizada por Amybeth McNulty, llegó al final y dejó con ganas de más. ¿Será posible una cuarta temporada ?

Anne | Official Trailer [HD] | Netflix

“Anne with an E” es una adaptación televisiva realizada por Netflix del libro "Ana de las tejas verdes" de la escritora Lucy Maud Montgomery, publicado por primera vez en 1908. La que creíamos la última temporada fue lanzada en enero de 2020, sin embargo recientemente un pequeño indicio ilusionó con la posibilidad de una cuarta temporada.

La esperanza de una cuarta temporada de “Anne with an E” llegó a las redes sociales después de que la página Wikipedia de la serie de Netflix agregó a su contenido que la cuarta temporada está confirmada.

“Si es verdad aún le tengo un poco de fe a la humanidad”, escribió una fan de “Anne with an E”, la serie de Netflix que podría tener una cuarta temporada.

"No puedo más necesito que Netflix confirme (la cuarta temporada) si voy a poder seguir llorando por "Anne with an E", dejó en Twitter otra enamorada de la serie.

Pese a las buenas críticas de la serie de Netflix y a la cantidad de seguidores que esperan una cuarta temporada, los productores no han confirmado la información. Los fanáticos de “Anne with an E” tendremos que esperar un poco o tal vez conformarnos con ir a la fuente original, los libros, para seguir con la trama y redondear el final.