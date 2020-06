Neuquén brinda educación virtual en la modalidad especial

Un informe sobre la situación de las plataformas educativas de todo el país detalla que Neuquén es una de las nueve provincias que incluye la modalidad especial a la hora de brindar contenidos educativos a través de la herramienta digital propia. Sin embargo, no está preparada para los niveles inicial, superior y de adultos.

Según se precisa en el documento, la recolección de la información se realizó durante junio "vía los sitios web de las 24 jurisdicciones e información provista por informantes calificados de los ministerios provinciales".

En el caso de Neuquén, donde funciona la plataforma “Aprendizajes 2.0”, se destaca que es una de las nueve provincias que incluye la modalidad especial, además del nivel primario y secundario. Por el contrario, es una de las cinco provincias que no incluye el nivel inicial, y tampoco el nivel superior y de adultos, al igual que otras 16 y 14 provincias respectivamente. La única provincia con disponibilidad para todos los niveles educativos es Misiones.

A su vez, el informe destaca que Neuquén es una de las seis provincias (junto con La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego) que pudo armar una plataforma digital interactiva con juegos "para generar un proceso de aprendizaje más dinámico", por lo que "más allá de mejorar la dinámica del proceso de aprendizaje, se tiene un método innovador para poder acompañar el proceso educativo a distancia de cada alumno".

Otro punto que revela el informe tiene que ver con la entrega de cuadernillos a familias vulnerables o zonas alejadas, donde Neuquén está destacada "por el tamaño de su cobertura" junto con Buenos Aires, Formosa y Santa Fe. "En la situación actual de conectividad es imposible tener pretensiones de llegar a todos los alumnos a través de una plataforma digital. Por lo tanto, es indispensable complementar la expansión educativa digital con estrategias que permitan llegar a los alumnos que carecen de acceso a internet", explicaron.

Aunque la provincia se destaca en algunos aspectos, también se muestra deficitaria en otros, y su realidad no dista de lo que ocurre en el resto de las provincias del país, según aseguró el autor del infome, Alejandro Artopoulos, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés.

En comunicación con LU5, Artopoulos señaló que ninguna provincia está ubicada en "el mejor lugar" respecto al desarrollo de su plataforma educativa. "Lamentablemente lo que encontramos es que los equipos técnicos de los ministerios provinciales no están capacitados sobre plataformas y obviamente esta pandemia los tomó por sorpresa como nos tomó por sorpresa a todos", afirmó.

El profesional destacó que en general en las plataformas "se han puesto contenidos a disposición, de lectura o interactivos" y que "en algunas pocas provincias se ofrecen plataformas educativas en donde hay una interacción entre el docente y los alumnos de forma asincrónica". Por el contrario, "hay muy pocas que ofrecen plataformas de interaccción sincrónica, más comúnmente conocidas como de videoconferencia" canalizadas, su mayoría, a través de la aplicación Zoom.

Si bien Artopoulos explicó que Argentina viene invirtiendo en tecnología a lo largo de los últimos ocho años, precisó que el destino fueron los dispositivos y no las plataformas educativas.

"En los dos gobiernos (kirchnerismo y macrismo) se invirtió en tecnología, sin embargo el nivel de preparación es muy bajo y eso es porque las inversiones en tecnología no se hicieron donde debían hacerse. Se invirtió mucho en dispositivos, en computadoras y en robots, pero no se invirtió en plataformas educativas que es lo que hoy está definiendo quién está preparado y quién no", precisó, al tiempo que marcó que los docentes tampoco fueron capacitados en el uso de las plataformas.

"En algunos casos hubo directores que con criterio dijeron 'tengo todas estas computadoras e instalo las plataformas en la escuela'. Esas excepciones existen porque son profesionales de la educación con criterio. Pero no fueron políticas, fueron decisiones de gestión individuales de los directivos", afirmó.