"Neuquén, como el resto del mundo, está expuesto a un orden desconocido"

¿Cuál le parece que será el impacto que dejará esta pandemia del coronavirus en el escenario político de Neuquén?

Es muy difícil prever el presente cercano o eso que llamamos futuro inmediato de los Neuquén que conocemos. Sabemos que el Neuquén social, económico y seguramente político que administra el partido gobernante no será igual al que conocemos. De hecho, hace un poco más de una década está en un proceso abierto de transformación. Para entender ese futuro hay un punto que es crucial: la abundancia de recursos para una provincia globalizada y de pocos habitantes ya no estará a disposición de la política del consenso clientelar del MPN. Por si fuera poco, cuenta el sobreendeudamiento del Estado provincial. Por ello faltarán recursos y seguramente incentivos de todo tipo, incluyendo que se pondrán en cuestión los simbólicos, además de que sobrarán deudas, para asegurar la circulación y renovación de la elite del partido gobernante para llegar a las viejas y nuevas ciudadanías neuquinas.

Por lo tanto, el proceso será crítico.

El Estado, como maquinaria de servicios y empleo, vivirá un proceso crítico, posiblemente de la misma envergadura al que vimos a partir de la segunda mitad de los 90. Esa falta de recursos se da en un contexto donde el MPN, aun ganando elecciones provinciales y recuperando importantes espacios locales (ciudad capital y Zapala), ha quedado muy expuesto en la escena nacional al no contar con el poder de negociación que le otorgaba un número de bancas en el Congreso. Posiblemente la palabra “exposición” sea la mejor de nuestro vocabulario con que podamos pensar el Neuquén político y los otros Neuquén, el de la oposición política, de sus mundos gremiales, de las barriadas populares, de la informalidad laboral, de los negocios. Neuquén, como el resto del mundo, está expuesta a un orden desconocido.

—Este virus desnudó las debilidades de las democracias liberales. Siguiendo el planteo del filósofo Slavoj Zizek, ¿el coronavirus podría derribar al capitalismo mundial?

Hablar de exposición es reconocer que estamos enfrentando un orden “abierto”, cargados de incertidumbres que llevan a multiplicar nuestro clásicos miedos e imágenes sobre los peligros de vivir en sociedad. Hablamos de esas incertidumbres que hemos fabricado y que se han vuelto hacia nosotros. Solo mencionar el fenomenal proceso de globalización para la libre circulación de hombres y mercancías. De esa globalización cada parte del mundo ha sido expuesta al capitalismo de las finanzas desbocadas y de un agente viral, como el COVID-19. Muchas de estas cuestiones ya fueron señaladas hace más de treinta años por la sociología para advertirnos del consenso neoliberal que proponía paradójicamente tanto relanzar el capitalismo como terminar con lo que nos dice el filósofo esloveno para nuestro tiempo.

¿Democracias que no están colmando las expectativas ciudadanas?

Muchas democracias están siendo menoscabadas por líderes que actúan lejos de las expectativas ciudadanas. Solo mirar lo ocurrido en varios países de Europa central, también entre los actores políticos de Inglaterra, Francia o España. El modelo que representan es pensar menos en las libertades en democracia y más en fórmulas autoritarias. Podemos ya estar pensando que mucho de lo que sigue hacia dentro de los países serán gobiernos con mayores capacidades y voluntad de control y vigilancia porque el proceso que hace a la enfermedad llevará un tiempo hasta su superación parcial. Junto a ello tendremos un orden global al borde de la catástrofe por la nueva guerra fría que está proponiendo la elite conservadora norteamericana con China como su archienemigo.

¿Qué pasará el día después de la pandemia, cómo será la situación de los sectores más vulnerables?

Para esos sectores pareciera no contar con muchas opciones que más de lo mismo si no se pone en su sitio a las fuerzas que impulsan el tipo de capitalismo que conocimos antes de la pandemia. Si no ocurre un cambio radical de las estructuras existentes, pareciera que el mundo de los sectores vulnerables será más parecido a esa terrible imagen que nos propone la película de ciencia ficción Elysium, donde los superricos han logrado construir su hogar en una inmensa estación fuera del planeta con máquinas para sanar todo tipo de enfermedades mientras la tierra empobrecida está superpoblada por niños y hombres sin trabajo y expuestos a brutales robots que lo controlan todo y a las enfermedades sin cura.

Las series y lecturas de un historiador

Entre la preparación y el dictado de las clases virtuales para sus alumnos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Gabriel Rafart transcurre la cuarentena mirando series y leyendo.

Entre las series que disfrutó en cuarentena mencionó “Muñeca rusa”, creada y protagonizada por Natasha Lyonne, quien interpreta a una mujer que está atrapada en un extraño ciclo de muertes y renacimientos. En cuanto a las lecturas, el autor de Tiempo de violencia en la Patagonia, comentó que se sumergió en el libro Ascenso y crisis: un camino incierto de Ian Kershaw, la historia de Europa desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. También Los pacientes del doctor García de la escritora española Almudena Grandes.

