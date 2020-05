Neuquén es una de las provincias con mayor cantidad de empleo exceptuado del país

Jujuy, que registró cinco casos de coronavirus y ya fueron dados de alta, encabeza el ranking con el 90% de las actividades habilitadas para operar; luego se ubican Tucumán con el 87,9% y Salta con el 87,2% de los sectores ya autorizados para trabajar.

Tierra del Fuego, con el 54,1%, y Capital Federal, con el 52,3%, son los distritos con menor apertura. Río Negro, en tanto, tiene el 76,7% de las actividades habilitados con un 57,6% del empleo exceptuado.

En Neuquén ya fueron habilitados: servicios de trabajo en casas particulares; mudanzas; martilleros; corredores inmobiliarios; estacionamiento medido; artistas y asistentes de la industria audiovisual y de las artes escénicas y musicales; agencias y sub-agencias oficiales de lotería y quiniela, lavaderos de autos; talleres mecánicos; casas de repuestos y venta de cubiertas; comercios gastronómicos; inmobiliarias y gestorías; agencias de viajes; locales de telefonía celular; y salones de ventas de vehículos nuevos y usados. Para el caso particular del conglomerado Neuquén-Plottier-Centenario también se permitió la modalidad 'take away' (retiro de productos en la puerta del local sin acceso al mismo) en productos informáticos, bazar y menaje; papelería y librería; zapatería e indumentaria y jugueterías.

