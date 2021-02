"Neuquén Quimey": herederos reclaman Breaking Bad por el uso indebido de la canción

La noticia de la sorpresiva aparición del emblemático tema, que describe paisajes locales y personajes de la historia de Neuquén, repercutió en medios locales de la provincia y también a nivel nacional ya que hasta la misma Revista Rolling Stone (Edición Nacional) publicó una nota al respecto. Sin embargo, los más sorprendidos fueron los herederos de los autores del tema a quienes en ningún momento se les había solicitado la autorización correspondiente, como es habitual por ley en estos casos, como así tampoco la inclusión del mismo en el contexto de una trama delictiva y vinculada a las mafias de la droga.

A partir de entonces, los descendientes y herederos de las familias Berbel y Aguilar acudieron a la Justicia a litigar lo que consideran una afrenta al sentido de la obra de los artistas locales, que es además parte del patrimonio cultural de los neuquinos. Emanuel Aguilar es uno de los hijos del poeta Milton Aguilar y explicó las instancias legales previas a las acciones judiciales que prevén llevar a cabo en caso de no llegar a un acuerdo.

“Nos enteramos de la inclusión del tema en la serie por llamados de amigos y familiares. Hasta la gente de la revista Rolling Stones nos llamó. Empezamos un proceso de averiguar y asesorarnos más que nada para saber por qué no nos habían consultado acerca del uso de “Quimey Neuquén”. No se nos había pedido autorización ni a nosotros como herederos de Milton Aguilar ni tampoco a los Berbel”, expresó el heredero del poeta.

“Nos pusimos a averiguar junto a mi hermana Suyai Aguilar y a Néstor Berbel casos en los cuales Sadaic (entidad que regula los derechos de autor y la reproducción de música) había solicitado autorización previa legal y en este caso no existía en absoluto. En medio de todo ese proceso, nosotros estábamos con el tema de la sucesión de mi papá junto a la declaratoria de herederos que de por sí es bastante lenta. Concluido todo ese largo proceso para poder presentarnos ante Sadaic, volvimos a plantearle nuestros reclamos y dudas de los que finalmente terminaron desentendiéndose de todos modos. Después de asesorarnos bien y habiendo revisado un sinnúmero de cursos de acción decidimos recurrir a un abogado para iniciar un reclamo más formal a quién correspondiera”, señaló.

“Nuestro abogado gestionó instancias de mediación con las firmas extranjeras que, por prudencia, no podemos nombrar, a quienes les presentamos los reclamos. Los representantes de dichas empresas en Argentina se comprometieron a llevar dichos reclamos a Estados Unidos y hace una semana nos convocaron para darnos respuestas que, por el momento, no nos han satisfecho en absoluto”, continuó.

El heredero explicó cómo sigue su proceso judicial: “En estos días tenemos una tercera audiencia en la que vamos a insistir en nuestra postura porque no existe ningún papel ni firma de ninguna de las dos familias autorizando, como te digo la autorización del uso del tema y mucho menos de ese modo. Sabemos que Larralde además no estuvo del todo de acuerdo con que se incluyera el tema, pero de todos modos no ha iniciado por lo que sabemos ninguna acción al respecto”.

Milton Aguilar fue un poeta de Neuquén que ejerció el periodismo y la locución, destacándose como uno recitadores más representativos de nuestra provincia. Su hijo Emanuel lo destaca como un hombre de costumbres muy sencillas y muy querido por la gente.

“Las poesías que escribía mi padre, como en el caso de “Quimey Neuquén”, expresaban el amor y el cariño a esta tierra y a su gente. Si pones atención, es todo lo contrario al mensaje de esa escena de esa serie, que si bien es una de las más vistas a nivel mundial tiene como tema fundamental las drogas, el crimen y el mundo del delito”, se lamentó el hijo del poeta.

“Las letras de Milton Aguilar nos representan junto a la música de Marcelo Berbel como provincia en todas partes porque nos reflejan íntimamente como pueblo y como región en relación a sus valores más nobles”, afirmó.

El poema que escribió Milton Aguilar alguna vez en Buenos Aires y que musicalizó Marcelo Berbel años después en una noche neuquina en que se reunieron ambos fue grabado por José Larralde, quién modificó el primero de sus versos cantando “Sol” en lugar de “Flor”. La canción sigue viva y enciende pasiones y ecos de una tierra que aún tiene mucho por decir.