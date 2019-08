Neuquén registra unos 3000 casos de ACV al año

Así lo explicó Miriam Vicente, neurocirujana, que participará hoy y mañana de las primeras jornadas sobre ACV que organizará el Ministerio de Salud en el Espacio Duam.

“Es una conjunción de factores lo que desencadena un ACV. Los pacientes de riesgo generalmente son sedentarios, tienen problemas de peso, colesterol elevado, diabetes e hipertensión”, señaló Vicente. “Hay que cuidar cada valor ya que son niveles modificables, mientras que existen otros factores que no lo son, como el genético, y eso suma más riesgo aún”, advirtió.

También indicó que puede haber pacientes que no encuadran en ningunos de estos casos, que son absolutamente sanos y que terminan desarrollando de manera aleatoria un ACV. Sin embargo, la especialista volvió a puntualizar que si una persona come mal, no hace actividad física y los valores de sus análisis son malos, la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular es grande.

El ACV es un déficit neurológico que se da de manera brusca y que tiene como causa una alternación a nivel vascular cerebral.

Puede ser isquémico, lo que implica que una arteria se tapó, o hemorrágico, que es cuando esta se rompe. El primer caso representa el 80 % de estas patologías.

“La hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, la falta de actividad física, el tabaquismo y el consumo de drogas, todos estos factores confluyen para que las arterias se vayan enfermando y, eventualmente, una arteria se tape o que, en otros casos, se rompa”, precisó Vicente.

La hipertensión está presente en el 80% de los pacientes con ACV, con el agravante de que la mitad de ellos no sabían que la padecían. “Por eso la importancia del cuidado y la prevención”, apuntó la neurocirujana.

“La hipertensión daña las paredes de las arterias y eso genera que se acumulen elementos sólidos en la sangre y, en consecuencia, se tape una arteria. Cuando la presión hace un pico puede romper una arteria, pero si el ACV es de tipo isquémico el paciente va a tener presión alta porque el organismo trata de vencer esa misma presión. En todos los casos, la presión, como factor de riesgo, siempre estará presente”, recalcó.

Reconocimiento y diagnóstico - Jorgelina Guyon

Jefa de UTI de Clínica de Imágenes Leben Salud

El ACV genera una carga significativa en la vida saludable, pérdida por discapacidad y muerte prematura.

Es una pandemia y nuestra provincia no escapa a las cifras mundiales, con alta incidencia de casos nuevos anuales y fuerte morbimortalidad, generando alto costo en materia diagnóstica, tratamiento y rehabilitación. Con un impacto social muy importante, no solo en el ámbito familiar sino también laboral y comunitario.

Es importante el trabajo multidisciplinario, enfocado en la prevención de esta patología, actuando sobre sus factores de riesgo, lo que llamamos prevención primaria. Por otra parte, debemos conformar dentro de las instituciones de salud equipos de trabajo altamente entrenados para dar diagnóstico y tratamiento oportuno una vez que el evento cerebrovascular ocurre (prevención secundaria).

El conocimiento médico y la tecnología en diagnóstico por imágenes son las herramientas fundamentales que debemos ofrecer a estos pacientes para el mejor tratamiento posible, minimizando las complicaciones inherentes a la patología.

De igual modo, es importante contar con instituciones destinadas a rehabilitar al paciente en la esfera neuropsicológica y funcional, con el objetivo de que pueda reincorporarse a la vida familiar, laboral y social.

LEÉ MÁS

La malaria se puede erradicar pero antes hay que controlarla

Este año aumentaron un 25% los casos de sífilis

Los microplásticos en el agua potable aún no representan daño