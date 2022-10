Neuquén se quedará sin colectivos por 48 horas

Los trabajadores del volante también reclaman una suma no remunerativa de 40 mil pesos a pagar en tres cuotas: 15 mil pesos en octubre, 15 mil pesos en noviembre y 10 mil pesos en diciembre. “Hasta ahora no hemos obtenidos respuestas. Hemos enviado notas al Ministerio de Trabajo, a la Subsecretaría, pero de momento a nivel nacional no hemos conseguido nada”, aseguró el sindicalista. La paritaria de los choferes nucleados en la UTA se resuelve a nivel nacional.