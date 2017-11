Neuquén tiene su pista de ciclismo de primer nivel

Como es costumbre, el gobernador acompañó el corte de cintas con una vuelta inaugural por la pista, junto a deportistas de la región. Anunció que Neuquén capital tendrá cuatro centros de actividades físicas: uno en la Ciudad Deportiva al sur, otro en el Ruca Che al oeste, un tercero en el predio que hoy ocupa la Unidad Carcelaria 9 al este y un cuarto en la zona norte, en un terreno a definir.

Recordó que, este mismo mes, inaugurará las seis canchas a cielo abierto junto al Ruca Che y que la mudanza de la Unidad 9 a Senillosa “marcha a muy buen ritmo”. También destacó que, de las 52 hectáreas que tiene la Ciudad Deportiva, ya hay 36 que se consolidaron con infraestructura para actividades físicas y que van “por las que faltan”.

Afirmó que, por su magnitud, la pista permitirá que Neuquén sea sede de competencias nacionales e internacionales.

Abierta las 24 horas

Según indicó, el circuito todavía no tiene iluminación, pero se colocarán los reflectores en un plazo de un mes como máximo, para que pueda estar abierto “las 24 horas del día, los 365 días del año”.

La pista inaugurada tiene 1250 metros de largo y 11 de ancho. Incluye un playón polideportivo que se podrá aprovechar como área de boxes y apoyo técnico, más una pista de calentamiento. Está dentro de la Ciudad Deportiva, ubicada en parte de las 127 hectáreas que pertenecían al Ejército. El acceso es por calle Ignacio Rivas, entre Lanín y Bernardo Houssay.

También habló en el acto el deportista neuquino Miguel “Quique” Messineo, que se dedica al ciclismo desde 1963. Contó que los seguidores de este deporte vienen reclamando un espacio así desde hace años y que, durante la última campaña a la gobernación, Gutiérrez se había comprometido a concretar la obra. “Esto es el esfuerzo de todos, de los miles de kilómetros que hicimos”, remarcó emocionado.

Un “pedido” para que llegue el cole

El gobernador Omar Gutiérrez le dedicó un párrafo al intendente Horacio Quiroga, al que le reprochó su falta de colaboración con la Ciudad Deportiva. Señaló con ironía que aún está a tiempo de sumarse y que podría ayudar con una línea de colectivo que tenga su destino en el predio.

“Algunos decían que la Ciudad Deportiva no se había concretado, que era un título, y son los mismos que no pusieron un peso para invertir en pegar un ladrillo”, cuestionó en clara alusión a Pechi, aunque sin mencionarlo. Añadió que “los que criticaron y decían que no lo hacíamos realidad están a tiempo de sumarse, haciendo que los colectivos lleguen a este lugar”.