"Abrazo querido maestro": dolor por la muerte de uno de los fundadores de ATEN

miguel esmori.jpeg El docente y exsecretario de ATEN, Miguel Esmorin, dejó su huella en San Martín de los Andes y como fundador del gremio.

Nacido el 4 de marzo de 1950 en Bahía Blanca, Miguel creció en una familia ligada a la función pública. Su padre, Manuel, era empleado de la DGI, lo que es ahora La AFIP; su madre Amelia Lamot era ama de casa. El destino lo cruzó desde temprana edad con Jaime de Nevares, el obispo emérito que signó la historia de Neuquén.

En una nota con FM del Lago que brindó en 2014, a una década de haberse jubilado, el docente contó: "Estudié dos años en una escuela pública y de tercer grado hasta quinto estuve en el Colegio Don Bosco donde Jaime De Nevares era director. De ahí me fui a Fortín Mercedes donde seguí hasta tercer año del secundario. Después hice un año en el noviciado en Morón y terminé el secundario en Viedma donde me recibí de maestro. Di clases en el San Miguel de General Roca como profesor de Historia y Castellano en el secundario, recuerdo que los tuve de alumnos a Copy Aquín y a Queto Cuevas a los que después encontré acá cuando me vine a vivir. Después estuve dando clases en El Sagrado Corazón en Luis Beltrán hasta que me fui a Neuquén con Don Jaime De Nevares. Allí seguí como seminarista y lo acompañaba en sus viaje por el interior”.

Luego de describir a Nevares como "un tipo muy sencillo y muy preocupado por las desigualdades de todo tipo", el maestro contó sobre una visita que hicieron juntos a Villa La Angostura. "En un momento me dice: 'Mirá... esos son los campos de mi familia y aquellos otros son de los que no tienen nada… Él no tenía problema en poner a su familia como ejemplo de lo que no debía ser”, subrayó.

Tiempo más tarde, en 1973, a partir de un seminario de teología en Villa Devoto, Miguel se dio cuenta que el sacerdocio no era para él. Tras esa determinación clave que cambió el rumbo en su vida, el 23 de septiembre de ese mismo año ingresó como maestro al sistema educativo de la provincia del Neuquén. La primera experiencia que tuvo en ese marco fue como suplente en una escuela en Tierras Blancas, en la zona de Andacollo.

"Me acuerdo que me quedé varado en Zapala porque fue el día que mataron a José Rucci, el 25 de septiembre de 1973, y hubo paro inmediato", dijo mencionando el asesinato del ex secretario de la CGT y representante de la Unión Obrera Metalúrgica -cercano a Juan Domingo Perón-, hecho que luego se atribuyó la agrupación Montoneros.

"No había manera, hasta que me orientaron y encontré un comisionista que me llevó. Paraba en cada pueblito donde nos invitaban alguna copita. En el viaje me dormí una buena siesta en la caja de la vieja chatita que tenía”, señaló antes de comentar que cuando arribó al lugar se anotició que la escuela no funcionaba, de modo que de ahí lo mandaron a Paso Yuncón, reserva indígena Ancatruz, a 50 kilómetros de Piedra del Águila, donde estuvo enseñando durante cinco años, hasta 1978, año en el que se instaló con su pareja, la docente Norma Montesino, en San Martín de los Andes. Con ella formó una familia numerosa integrada por Cecilia, Verónica, María José, Rocío y Juan Manuel, sus cinco hijos.

"La conocí cuando ella trabajaba como celadora en el Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes. Nos casamos en la estancia Los Pinos, el padre Mateo fue el del casamiento por civil y el padre Barasich el que nos casó por iglesia. De luna de miel nos fuimos una semanita a Hua Hum, paramos en la hostería que en ese momento administraban las Herminio Fabra hermanas de Norma, Mary y Marta. Herminio era hermano de Luis Fabra, el primero en dar servicios fúnebres en San Martín”, destacó en aquella entrevista con FM del Lago que hoy adquiere un valor mayor.

Respecto a su recorrido como maestro en la localidad mencionó su paso por la Escuela N° 74, "que por aquel entonces era provincial y se había creado a pedido del padre Olivares". "Esa escuela funcionó en la Hostería Buen Gusto hasta que tuvo el edifico propio donde funciona ahora con el nombre de Olivares. En 1979 el gobierno nacional pasó a las provincias todas las escuelas así que decidieron que los números de la escuelas neuquinas partieran del numero 200 por lo que pasó a ser la 274. Enseñé en esa escuela hasta que me jubilé en 2005, pero también fui maestro de adultos en la Comisaría 23, el Regimiento 4, la Casita del B° El Arenal, la Escuela N° 89, la 142 y la 188”, agregó.

La siembra de ATEN desde la cordillera

Fue también en esos años, previos a la sangrienta dictadura cívico militar, cuando inició su militancia política que aportó unas de las primeras semillas para el florecimiento de ATEN en el retorno de la democracia.

En diálogo con LMNeuquén, Mirta Treuquil, actual secretaria del gremio en la seccional San Martín de los Andes, hizo referencia a aquella primera reunión que se realizó el 18 de septiembre de 1975 en el Salón Municipal de la localidad motivada por la "inexistencia de estatutos" que continuaron realizándose en forma secreta en la casa de Miguel, ya con el golpe de marzo de 1976 instalado.

"Esto lo contó Miguel y su familia en el homenaje que le hicimos hace dos meses a Susana Carreño. Así se fue gestando la idea del gremio que terminó surgiendo oficialmente el 83', con la vuelta de la democracia", manifestó para luego ponderar la generosidad y la serenidad que irradiaba el maestro. "Era una persona muy tranquila. Siempre daba una mano a quien lo necesitara", indicó.

Representante del radicalismo

En la mencionada nota radial, el mismo Miguel se refirió a sus inicios en la militancia partidaria, luego de aclarar: “porque política hacemos todos”. "En 1982 ó 1983 Nicolás De Tomaso, el esposo de Liliana Asmar me afilió al radicalismo. 'Vos tenés que ser radical', me dijo. Llenó la ficha y yo firmé", relató.

“Las reuniones del comité se hacían en la casa de Mercado, al lado de la de Don Jacinto Yamandu Sosa, que era radical y fue diputado provincial. La casa estaba en la Avenida San Martín en la primera cuadra, de la YPF a mano derecha. Me acuerdo de Rodolfo Zúñiga, Juan Carlos Fontanive, Hernán Donadío, Chiche Sasaroli, Julio Medina, Ricardo Rago, Toto Cifuentes, el Petiso Rodriguez, Yaco Comín…”, enumeró luego de traer a su memoria.

Más tarde, Miguel fue secretario de gobierno del intendente Juan Carlos Fontanive. “No hubo internas y a mí me pusieron de primer concejal suplente. Después de ganar la elección en octubre de 1983, yo era secretario general de ATEN acá, Fontanive me llama un día y me invita a tomar un café y me dice que yo tenía que ser su Secretario de Gobierno y yo tuve el arrebato inconsciente de decirle que sí”, dijo.

“Éramos cinco mil en San Martín y la Municipalidad era muy chica con poca infraestructura, poco personal ni tampoco jefe de personal. Virginia Ahumada era secretaria, Hernán Donadío fue como Secretario de Obras y Servicios Públicos, Alicia Asmar estaba en Bienestar Social, Mariano Karzmirchuk era como un coordinador y guía de contaduría, Jorge Carro fue Secretario de Hacienda porque Fontanive quería que alguien de otro partido se encargara de manejar la plata…también recuerdo a Toto Sifuentes que se encargaba de la Caja PAN (Plan Alimentario Nacional) que se había generado a partir de algunas carencias en la población y que ahora tiene su correlato con lo que pueden ser Asignación por Hijo o algún otro plan", señaló Miguel.

La visita de Raúl Alfonsín

En la charla radial Miguel recordó el día que conoció a Raúl Alfonsín en persona a principios de 1984 cuando el entonces Presidente dijo presente en la provincia con motivo de la inauguración de la red de gas derivada del Gasoducto Cordillerano'. “Fue una fiesta para el pueblo y la municipalidad quedó chica. Acá no teníamos red de gas, usábamos zepelines y kerosene que comprábamos en lo de Elorriaga y Elguero, la estación de servicio que estaba donde ahora es Havanna. Me viene a la memoria el nombre de Carlos Moldes que estaba con otros vecinos en la Multisectorial y trabajaban por el gas, el asfalto en Siete Lagos, el paso Hua Hum”, expresó.

“Tuvimos problemas con los de seguridad de presidencia porque querían meter presos a unos cuantos. Durante la dictadura había una disposición 'de seguridad' que determinaba que si venia algún funcionario de gobierno para acá tenían que meter presos a vecinos que están en una lista negra. Pero eso era para la dictadura…..No le podíamos hacer entender que no podían meter en la comisaria a Rubén Belvedere, presidente del Concejo Deliberante, a Hernán Donadío, Secretario de Gobierno”, manifestó.

Miguel Esmori fue Secretario General de ATEN en San Martín hasta 1995. Después fue candidato a intendente en las elecciones del 1999 y terminó tercero detrás de Luz Sapag y Jorge Carro. En el 2000 dio un paso al costado de la política, cinco años después se jubiló.

Alejandro Fiori, docente exsecretario gremial, lo recordó con un sentido mensajes en redes. "En el 95' me tocó sucederlo, luego de las elecciones, en el cargo. Recuerdo la tarde en aquel pequeño local de la calle Perito Moreno, cuando hicimos el traspaso de actas y documentación, y la charla que mantuvimos. En el acto de homenaje Susana Carreño, en el local actual de ATEN, dijo con claridad y predicción: 'Nos estamos pareciendo a un gremio, no a un sindicato'. Somos de los que entendemos la diferencia, porque mantenemos la mirada en los principios fundacionales que siguen vigentes: democracia sindical, representatividad e independencia de los partidos políticos. Para la memoria, esa Agrupación Violeta de San Martín de los Andes tenía compañeras/os independientes, de izquierda, peronistas, radicales".

"Miguel era un radical consecuente. Lo recuerdo como Secretario General llegando a una reunión de personal de la Escuela de Educación de Adultos, con una copia del texto de la Ley Federal de Educación, y advirtiendo sobre sus peligrosas consecuencias para la Escuela Pública: primarización (baja de contenidos), desaparición de las escuelas técnicas, mayor tendencia a la privatización (hoy se habla de "voucher"), cargos por productividad, anulación del Estatuto del Docente. Muy similar a las tensiones actuales, porque se sustentan en los mismo planes económicos y sustentos ideológicos. Dimos la pelea, como en toda la Provincia, resistimos su aplicación, y garantizamos las condiciones actuales. Miguel la encabezó en la localidad", sostuvo.

"Miguel, con lo que dijo en el acto-homenaje a Susana, nos dejó un legado: sostener la memoria de la identidad construida. Reflexioné sobre sus palabras, y los hechos de estos últimos días respecto al sindicato, ameritan que podamos reflexionar con mayor profundidad, con verdadera autocrítica. Los 40 años de Democracia y los 40 años de ATEN requieren resaltar esos principios fundacionales que han sostenido a la organización. Así como nos llevaste a pensar en esos años 93 y 94, espero que tus palabras de hace unos días también nos interpelen. Abrazo querido Maestro", concluyó.